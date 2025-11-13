본문 바로가기
완주군 '장비활용 융복합 교육' 참가자 10명 모집

호남취재본부 백건수기자

19일 오후 4시까지 접수…재료비 전액 지원

전북 완주군 창업보육센터가 오는 19일 오후 4시까지 '2025년 장비를 활용한 융복합 교육' 참가자를 모집한다.


13일 센터에 따르면 이번 교육은 완주·전주 상생협력사업의 일환으로 모집 대상 범위를 전주시까지 확대했으며, 모집인원은 총 10명이다.

2025 장비를 활용한 융복합 교육 모집 포스터. 완주군 제공

2025 장비를 활용한 융복합 교육 모집 포스터. 완주군 제공

교육 일정은 오는 25일부터 내달 9일까지 매주 화·목요일 오전 10시~오후 1시, 5회차 과정으로 운영된다.

수료생에게는 재료비 전액 지원 혜택이 제공되며, 신청은 완주군 창업보육센터 방문 접수 또는 이메일 제출을 통해 가능하다.


자세한 사항은 완주군 창업보육센터 홈페이지를 확인하거나 또는 전화로 문의하면 된다.


창업보육센터 관계자는 "이번 교육을 통해 레이저 커팅기와 3D 프린터 등 장비 활용 기술을 익혀 제품 개발 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대된다"며 "창의적인 아이디어가 실제 제품으로 구현될 수 있도록 센터에서도 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

