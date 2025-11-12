본문 바로가기
구리시, 수능 당일 택시 20대 투입…‘수험생 무료 택시 수송’ 지원

이종구기자

입력2025.11.12 12:10

시계아이콘00분 26초 소요
구리역·돌다리 정류장서 시험장 6곳까지 지원

경기 구리시(시장 백경현)는 오는 13일 '2026학년도 대학수학능력시험' 시행에 따라 수험생의 교통 편의를 위해 택시 20대를 투입, 오전 6시부터 무료 수송 서비스를 운영한다고 12일 밝혔다.

구리시청 전경. 구리시 제공

구리시청 전경. 구리시 제공

무료 수송은 돌다리 택시 정류장과 구리역 버스정류장 두 곳에서 출발해 관내 수능 시험장까지 운행되며, 차량 외부에 '수험생 무료 수송' 표식이 부착된 택시 20대가 배치된다.


시는 이번 서비스를 통해 구리 지역 총 6개 시험장(인창고, 토평고, 구리고, 구리여고, 수택고, 갈매고)으로 이동하는 수험생들의 불편을 최소화할 계획이다.

또한 시험 당일 원활한 차량 흐름을 위해 모범운전자회 50여 명과 교통봉사대 20여 명이 주요 도로에서 교통지도 및 질서유지 활동을 함께 한다.


백경현 구리시장은 "2026학년도 대학수학능력시험을 치르는 수험생들이 시험장까지 안전하고 원활하게 이동할 수 있도록 철저히 지원하겠다"며 "수험생들이 그동안의 노력을 마음껏 발휘할 수 있도록 시민 여러분의 따뜻한 응원과 협조를 부탁드린다"고 전했다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
