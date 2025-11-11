안궁금한 근황을 왜…카톡 새 기능에 이용자 90% '피로감'

친구 근황 자동 노출에 "피로하다" 90%

10명 중 8명 "옛날 버전이 더 편해"

카카오톡이 최근 '친구 탭'을 개편해 친구의 프로필 변동이나 활동 내역을 자동으로 보여주는 방식의 새 기능을 도입했지만 이용자 반응은 냉담하다. 이용자 10명 중 9명은 "알고 싶지 않은 정보까지 떠올라 피곤하다"며 불편을 호소했다.

11일 한국언론진흥재단이 공개한 온라인 설문조사 결과 카카오톡 친구 탭 개편 버전을 사용하는 응답자 가운데 90.1%는 '별로 알고 싶지 않은 소식까지 보게 돼 피로감을 느낀다'고 밝혔다.

이번 개편으로 카톡은 친구의 프로필 사진이나 상태메시지 변경 등 개인 활동 내역을 자동으로 노출하도록 바꿨다. 그러나 이용자들은 이를 두고 '과도한 정보 노출로 스트레스를 받는다'고 지적했다.

또한 응답자의 90.9%는 '친하지 않은 사람에게 내 활동이 노출될 수 있어 부담스럽다'고 답했다. 반면 '친구 소식에 하트나 댓글로 소통할 수 있어 편하다'(20.9%), '친구 근황을 한눈에 볼 수 있다'(20.5%)는 긍정적 응답은 상대적으로 적었다. 전체 이용자의 79.7%는 업데이트하기 이전 버전으로 돌리고 싶다고 답했다.

대화방의 메시지 삭제 가능 시간을 기존 5분에서 24시간으로 확대한 기능에는 84.3%가 '실수를 바로잡을 수 있어 마음이 편하다'고 긍정적으로 평가했다. 다만 '삭제 기능이 책임 회피에 악용될 수 있다'(67.5%)라거나 '대화 신뢰가 떨어질 수 있다'(50.6%)는 부정적 시각과 우려의 목소리도 함께 나타났다.

카카오톡이 인공지능(AI) 기능을 강화하고 챗 GPT를 도입하는 등 메신저 역할에서 본격적인 사회관계망서비스(SNS)로의 전환을 시도하는 것에 대해서도 86.1%는 '너무 많은 기능이 담겨 복잡하다'고 답했다. '미디어 환경상 자연스러운 흐름'(61.2%), '더 편리하다'(38.1%)는 의견도 있었다.

이번 조사는 카카오톡 이용 경험이 있는 20~60대 1000명을 대상으로 지난달 29일부터 이달 2일까지 온라인으로 진행됐다.

한편 정신아 카카오 대표는 지난 7일 열린 3분기 실적 컨퍼런스콜에서 "이용자 의견을 바탕으로 4분기부터 예정된 친구탭 개편을 비롯해 지속적인 서비스 개선을 이어가겠다"고 밝혔다. 정 대표는 "최근 카카오톡 개편이 서비스 탄생 15년 만의 대규모 개편인 만큼 다양한 피드백을 수렴해 메시지 경험의 고도화와 플랫폼 안정성 강화를 병행하겠다"고 강조했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



