롯데건설, 인니 초대형 석유화학단지 준공…현지 첫 나프타분해시설 가동

5조6000억원 '라인 프로젝트'

착공 3년6개월 만에 상업운영

롯데건설이 인도네시아에서 5조6000억원 규모 초대형 석유화학단지의 주요 설비 건설을 완료했다.

롯데건설은 6일 인도네시아 반텐주 찔레곤시에서 '라인(LINE) 프로젝트' 준공식을 열었다고 밝혔다. 자카르타에서 북서쪽으로 약 90㎞ 떨어진 찔레곤 지역 99만여㎡ 부지에 조성된 이 석유화학단지는 총사업비 39억5000만달러(약 5조6000억원)가 투입됐다.

인도네시아 찔레곤 해안에 조성된 '라인(LINE) 프로젝트' 공장 전경. 롯데건설은 BTX·PP·BD 생산시설과 항만·유틸리티 설비 등을 맡아 시공했다.

이번 프로젝트로 구축된 설비는 연간 에틸렌 100만t, 프로필렌 52만t, 벤젠·톨루엔·자일렌(BTX) 40만t, 폴리프로필렌 25만t, 부타디엔 14만t 등을 생산할 수 있다.

롯데건설은 이 중 BTX·폴리프로필렌·부타디엔 생산시설과 항만 등 기반시설을 맡아 건설했다.

라인 프로젝트는 2022년 4월 착공한 지 3년 6개월 만인 지난달 15일 상업운영에 들어갔다. 이 시설은 인도네시아에서 가동되는 최초의 나프타분해시설(NCC)이다.

그동안 인도네시아 제조업체들은 한국·말레이시아·싱가포르 등에서 석유화학 제품을 수입해 사용했다. 이번 준공으로 인도네시아는 자체 생산 기반을 확보하게 됐다.

롯데건설 관계자는 "이번 프로젝트를 통해 롯데건설 화공플랜트 설계 기술력과 사업수행 역량을 입증했다"며 "인도네시아 석유화학산업 발전에 기여하길 바란다"고 말했다.





최서윤 기자



