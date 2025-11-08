주말 곳곳에 비…제주 10∼60㎜·남해안 10∼40㎜

예년 이맘때보다 따듯해

내주 초 반짝 추위

이번 주말 전국 대부분 지역에 비가 내릴 때가 있을 것으로 보인다.

8일 오전 7시 30분 기준 동풍이 동해상을 지나며 비구름대를 형성, 강원 동해안과 경북 북부 동해안 일부에 비가 오고 있다.

경북 북부 동해안과 경북 북동 산지는 이날 오전까지 5∼10㎜, 강원 동해안과 강원산지는 낮까지 5∼20㎜의 비가 가끔 내릴 것으로 예상된다.

동해안 쪽 비와 별개로 중국 남부지방에서 다가오는 기압골 때문에 제주에 오전부터, 전남 해안에 늦은 오후부터, 나머지 남부지방과 충남 남부에 밤부터 비가 내리겠다.

충청과 남부지방은 9일 오전, 제주는 9일 낮까지 비가 이어지겠으며, 9일 새벽부터 낮 사이엔 수도권과 강원 영서에도 비가 조금 올 것으로 예보됐다.

예상 강수량은 제주 10∼60㎜, 남해안 10∼40㎜, 광주·전남·부산·울산·경남내륙·대구·경북 남부 5∼20㎜, 전북·경북 중부·경북 북부·울릉도·독도 5∼10㎜, 수도권·서해5도·강원 영서 5㎜ 미만이다.

주말 간 기온은 아침에는 평년기온(2∼11도)보다 높고, 낮엔 평년기온(13∼19도)과 비슷하거나 그보다 약간 높겠다.

8일 낮 최고기온은 13∼21도, 9일은 아침 최저기온이 8∼15도, 낮 최고기온이 15∼22도로 예측된다.

다음 주 초반 중국 산둥반도 쪽에서 서해상으로 세력을 넓히는 고기압 때문에 북쪽에서 찬 공기가 남하해 들어오면서 반짝 추위가 찾아올 전망이다. 9일 아침과 10일 아침을 비교하면 기온 하강 폭이 4∼8도에 달하겠다.

10일과 11일 아침 경기 북부 내륙, 강원산지, 남부지방 높은 산지 등은 기온이 영하로 떨어지기도 하겠으나 '강추위'까지는 아닐 것으로 보인다. 10일은 아침 최저기온이 0∼11도, 낮 최고기온이 11∼17도일 것으로 예상되며 11일은 각각 -1∼7도와 13∼18도겠다.

8일까지 대조기로 바닷물 높이가 평소보다 높겠으며 동해중부 해상과 경북 북부 앞바다는 이날 오전까지, 나머지 동해남부 해상과 남해동부 먼바다는 오후까지 풍랑이 거세겠다.

또 동해중부 먼바다에 9일 오후, 동해남부 먼바다에 10일 새벽, 남해동부 바깥 먼바다와 제주 남쪽 먼바다에 10일 오전부터 바람이 시속 35∼60㎞(10∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ로 높게 일겠다.

동해안은 너울이 지속해서 유입되겠으니 갯바위나 방파제를 넘어 들이치는 높은 물결에 대한 대비가 권고된다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



