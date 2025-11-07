본문 바로가기
고양시, 폐의약품 수거함 동 행정복지센터 44곳에 신규 설치

이종구기자

입력2025.11.07 15:00

00분 36초 소요
가정 내 폐의약품, 가까운 동 행정복지센터서 처리

경기 고양특례시(시장 이동환)는 가정에 방치된 폐의약품의 안전한 회수를 위해 관내 44개 동 행정복지센터에 폐의약품 수거함을 신규 설치했다고 7일 밝혔다.

폐의약품 수거함 설치 포스터. 고양특례시 제공

원본보기 아이콘

수거함 설치는 폐의약품의 무단 배출로 인한 환경오염 및 인체 건강 피해를 예방하고자 추진됐으며, 기존 3개 보건소 외 가까운 동 행정복지센터에서도 폐의약품 처리가 가능해 시민들이 편리하게 이용할 수 있게 됐다.


폐의약품이란 가정에서 복용 후 남은 약, 유효기간 경과 의약품, 변질 또는 부패된 약품 등을 의미하며, 이를 일반 쓰레기와 함께 배출할 경우 약 성분이 토양과 하천 등 자연환경으로 유입돼 생태계 및 인체 건강에 악영향을 끼칠 수 있으므로 반드시 분리 배출해야 한다.

알약은 포장된 종이상자를 제거한 후 캡슐이나 정제만 비닐 봉투에 담아 밀폐해 배출하며, 가루약은 포장지를 뜯지 않은 상태로 배출한다.


물약은 유리병을 제외한 용기에 담아 새지 않도록 밀봉해 배출하고, 안약, 연고 등 바르는 약은 포장용 종이상자를 분리해 수거한 후 용기째 배출한다. 단, 비타민, 오메가-3, 유산균 등 건강기능식품은 폐의약품에 해당하지 않아 일반 쓰레기로 배출해야 한다.


시 관계자는 "폐의약품의 적정한 수거와 처리는 시민 건강과 환경 보호를 위한 필수적인 조치"라며 "시민 여러분의 적극적인 동참을 부탁드린다"고 말했다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
