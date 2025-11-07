본문 바로가기
한국타이어, 3Q 영업익 5859억원…분기 최대 실적

전영주기자

입력2025.11.07 14:41

한국타이어앤테크놀로지 가 올해 3분기 매출 5조4127억 원, 영업이익 5859억원을 기록했다고 7일 밝혔다.


한국타이어, 3Q 영업익 5859억원…분기 최대 실적
타이어 부문 매출은 전년 동기 대비 11.2% 증가한 2조7070억원, 영업이익은 10.4% 증가한 5192억 원으로 분기 기준 역대 최고 실적을 달성했다. 글로벌 교체용 시장 판매 및 신차용 타이어 공급 증가와 함께 고인치 타이어 판매 비중 확대로 매출액이 증가했으며 영업이익은 재료비·운임비 감소를 통해 미국 자동차 부품 관세 영향을 일부 상쇄했다.

올해 1분기부터 한국타이어 자회사로 편입된 열관리 부문 한온시스템의 매출은 전년 동기 대비 8.2% 증가한 2조7057억 원, 영업이익은 전년 동기 및 직전 분기 대비 각각 1.7%와 48.2% 증가한 953억원을 달성했다.


한국타이어의 3분기 기준 승용차·경트럭용 타이어 매출 중 18인치 이상 고인치 타이어 판매 비중은 47.4%로 전년 동기 대비 2.6%포인트 증가했다. 또 승용차·경트럭용 신차용 타이어 매출액 중 전기차 타이어 비중은 전년 동기 대비 7%포인트 증가한 27%로 집계됐다.


한국타이어는 현재 글로벌 약 50개 브랜드, 290여개 차종에 달하는 포트폴리오를 구축하고 있다. 전기차 전용 타이어 기술력을 앞세워 포르쉐 '마칸'과 샤오미 'YU7', BMW 'iX'·'뉴 i4' 등에 신차용 타이어를 공급하고 있다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

