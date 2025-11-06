전 남편 냉동 배아로 임신한 이시영, 둘째 출산…"선물이라 생각"

SNS 통해 소식 전해

배우 이시영이 전남편과의 냉동 배아로 임신한 둘째 딸을 출산했다.

배우 이시영이 둘째 딸을 출산했다.

이시영은 5일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 둘째 출산 사실을 밝혔다.

그는 둘째 아이를 안고 있는 사진과 함께 "하나님이 엄마한테 내려주신 선물이라 생각하고 정윤이랑 씩씩이(태명) 평생 행복하게 해줄게"라고 적었다.

이시영은 2017년 9살 연상 사업가 A씨와 결혼, 이듬해 1월 아들을 낳았다. 하지만 결혼 8년 만인 올해 3월 이혼했다.

그는 결혼 생활 중 수정 배아를 냉동 보관했는데, 이혼 절차가 진행 중인 가운데 A씨의 동의 없이 시험관 시술을 받아 임신했다.

지난 7월 이시영은 임신 사실을 밝히며 "결혼 생활 중 시험관 시술로 둘째 아기를 준비했지만 막상 수정된 배아를 이식받지 않은 채 긴 시간이 흘렀고 이혼에 대한 이야기 또한 자연스럽게 오가게 되었다"고 설명했다.

이어 "그렇게 모든 법적 관계가 정리되어 갈 즈음, 공교롭게도 배아 냉동 보관 5년의 만료 시기가 다가오면서 선택해야 하는 시간이 왔고 폐기 시점을 앞두고 이식받는 결정을 제가 직접 내렸다"며 "상대방은 동의하지 않았지만 제가 내린 결정에 대한 무게는 온전히 제가 안고 가려 한다"고 고백했다.





