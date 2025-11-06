배우 장민영-MC 박근원, '한스타 연예인 야구리그' 시구

왼쪽부터 배우 장민영과 MC 박근원. 한스타미디어 AD 원본보기 아이콘

배우 장민영과 MC 박근원이 '한스타 연예인 야구리그' 시구자로 선정됐다.

'더킴로펌배 제19회 한스타 연예인 야구리그' 26주차 두 경기는 오는 11월 10일 고양특례시 장항야구장(일산동구 장항동)에서 야간경기로 열린다.

오후 7시에 시작하는 1경기는 알바트로스(감독 조연우)와 청춘야구단(감독 박광수)이 맞붙고, 2경기에서는 크루세이더스(단장 임호)와 조마조마(단장 정보석)가 대결한다.

배우 장민영은 1경기 알바트로스-청춘야구단 경기에 앞서 시구를 맡을 예정이다. MC 박근원은 2경기 크루세이더스-조마조마 경기 시작 전 마운드에 오른다.

'프로야구가 없는 월요일엔 연예인 야구'를 모토로 한 더킴로펌배 제19회 한스타 연예인 야구리그에는 총 11개 연예인 야구팀이 참가 중이다. 출전팀은 인터미션(단장 오만석), 크루세이더스(단장 임호), BMB(감독 이종혁), 스타즈(감독 구병무), 조마조마(단장 정보석), 천하무적(감독 김동희), 브로맨스(감독 김경록), 청춘야구단(감독 박광수), 공놀이야(감독 정욱), 알바트로스(감독 조연우), P.O.M(감독 박선일) 등이다. 경기는 매주 월요일 오후 7시부터 야간으로 두 경기씩 열린다.

'더킴로펌배 제19회 한스타 연예인 야구리그'는 법무법인 더킴로펌과 ㈔한국연예인스포츠협회가 주최하고, ㈜한스타미디어가 주관하며, 고양특례시와 고양특례시야구소프트볼협회가 후원한다. 경기는 네이버TV '한스타 연예인 야구' 채널과 유튜브 '한스타미디어', '최반장TV'를 통해 전 경기 생중계된다.





