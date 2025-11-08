본문 바로가기
국민대-NH농협, 공동 운영 AI 전략과정 성료

최영찬기자

입력2025.11.08 09:29

산학 협력 통한 디지털 인재 양성

국민대학교 경영대학원은 NH농협과 공동으로 운영한 'NH-국민대 AI 전략 과정'이 마무리됐다고 8일 밝혔다.

NH-국민대 AI 전략 과정' 수료식에서 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 국민대학교

지난달 31일 열린 수료식에는 김도현 국민대 경영대학원장을 비롯해 국민대 교수진과 NH농협 관계자, 수료생 전원이 참석했다.


이번 과정은 인공지능(AI)의 핵심 기술부터 실제 비즈니스 적용까지 학습할 수 있도록 설계됐다. 교육은 국민대 전임 교수진이 맡았다.

약 두 달 동안 진행된 교육에는 NH농협 6개 주요 법인에서 추천된 팀장급 이상 관리자 26명이 참여했다.


교육은 주 1회씩 총 7회 진행됐으며 ▲AI 기술과 활용 ▲AI를 활용한 시장기회 창출과 비즈니스 모델 설계 ▲AI 기반 디지털 마케팅 전략 ▲AI를 활용한 디지털 개발 ▲AI 기반 디지털 금융 전략 등으로 구성됐다.


김 원장은 수료식에서 "이번 과정을 통해 습득한 지식과 경험이 개인의 역량 향상을 넘어 조직과 사회의 디지털 혁신으로 확장되길 기대한다"고 말했다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
