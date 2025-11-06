행정시스템 위기경보 '심각→경계' 하향…중대본 해제

국정자원 1·2등급 대부분 복구

6일부로 위기경보 '경계' 하향

국가정보자원관리원 화재로 장애가 발생한 시스템 중 1·2등급 시스템이 대부분 복구됐다. 중앙재난안전대책본부는 6일부로 재난 위기 경보를 하향 조정하고, '위기상황대응본부' 체계로 전환하기로 했다.

윤호중 중대본부장(행정안전부 장관)은 이날 중대본 회의에서 "국민의 생활 속 안전 위험 요인을 신고할 수 있는 '안전신문고(2등급)'가 어제 복구됨으로써 국민 생명과 안전에 관련된 1·2등급 시스템이 모두 정상화됐다" 며 "복구 완료가 가시권에 들어옴에 따라 정부는 오늘부로 행정정보시스템 재난 위기 경보를 '심각'에서 '경계'로 하향 조정한다"고 밝혔다.

이날 오전 6시 기준 국정자원 장애 시스템 709개 중 676개 시스템(95.3%)이 복구됐다. 1등급 시스템은 100%, 2등급은 95.6%가 복구됐다. 2등급 시스템 중 미복구된 3개는 모두 행정업무 시스템으로, 대시민 시스템은 모두 정상화됐다고 행안부는 설명했다. 3등급 복구율은 94.3%, 4등급은 95.6%다.

위기경보 단계가 낮아지면서 중대본은 해제되고 위기상황대응본부로 대응 체계가 전환된다. 윤 본부장은 "위기상황대응본부 체계에서도 주기적인 점검회의를 통해 상황을 철저히 관리해 나가겠다"며 "완전한 정상화까지 긴장의 끈을 놓지 않겠다"고 말했다.

정부는 대전센터 내 복구 대상 시스템을 오는 20일까지, 대구센터 이전 시스템은 다음 달까지 복구하는 것을 목표로 하고 있다.

윤 본부장은 "정보시스템 등급제와 이중화 방식을 전면 재설계하는 등 시스템 구축과 운영 방식을 근본적으로 혁신해 이와 같은 사태가 재발하지 않도록 하겠다"며 "재난과 보안이 한층 강화된 시스템 위에 국민 여러분이 신뢰할 수 있는 AI 민주정부를 새롭게 구축하겠다"고 전했다.





