[포토] '녹시생태도심 선도사업 서소문빌딩 재개발 착공식'

강진형기자

입력2025.11.05 11:39

[포토] '녹시생태도심 선도사업 서소문빌딩 재개발 착공식'
오세훈 서울시장을 비롯한 주요내빈들이 5일 서울 중구 순화동 재개발사업 공사현장에서 열린 '녹지생태도심 선도사업 서소문빌딩 재개발 착공식'에 참석해 착공을 기념하는 세리머니를 하고 있다.





