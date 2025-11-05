BTS 지민·정국 우정여행 '이게 맞아?!' 시즌2 12월 공개

지민 정국 '이게 맞아' 이미지. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

방탄소년단(BTS) 지민과 정국의 예능 콘텐츠 '이게 맞아?!'가 12월3일 시즌2로 돌아온다고 소속사 빅히트뮤직이 5일 밝혔다.

'이게 맞아?!'는 두 사람이 함께 떠나는 우정 여행기를 담은 온라인동영상서비스(OTT) 디즈니+ 오리지널 시리즈로, 지난해 9월 종영한 시즌1 이후 약 1년 3개월 만에 새 이야기를 선보인다. 시즌1은 공개 후 42일 동안 전 세계 디즈니+에서 가장 많이 시청된 비드라마 콘텐츠(영어권 콘텐츠 제외)에 올랐다.

시즌2는 전역 일주일 만에 다시 시작된 리얼한 우정 여행을 담는다. 소박한 예산과 오래된 여행책 하나만 들고 스위스와 베트남을 누비며 12일간의 여정을 이어간다. '미니멀리즘 여행'을 콘셉트로 경비를 직접 벌기 위한 다양한 게임에 도전한다.

시즌1에서 사랑받았던 장난기 어린 팀워크와 다채로운 액티비티도 이어진다.

시즌2는 총 8개 에피소드로 구성되며, 12월3일부터 24일까지 매주 수요일 두 편씩 디즈니+에서 공개된다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>