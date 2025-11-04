KT, 5일부터 전체 고객 유심교체…"알뜰폰 포함·택배 교체 가능"

5일부터 KT닷컴 홈페이지서 접수…전국 대리점서 교체

피해 발생지역 우선 개시…전국 교체는 내달 3일부터

11일부터 택배 배송 통한 셀프교체도 가능

KT는 오는 5일부터 교체를 희망하는 전 고객을 대상으로 유심 무상 교체를 시행한다고 4일 밝혔다. 이번 유심 교체는 KT 망을 이용하는 알뜰폰(MVNO) 고객을 대상으로도 진행된다.

KT 관계자는 "피해 고객에 대한 위약금 면제 조치에 이은 추가적인 고객 보호 대책"이라고 설명했다.

이번 결정에 따라 KT는 오는 5일 오전 9시부터 KT닷컴 홈페이지를 통해 접수한 고객을 대상으로 유심 무상 교체 서비스를 시작한다. 유심 교체를 희망하는 고객들은 온라인 KT닷컴이나 유심교체 전담센터(080-594-0114)를 통해 사전 예약한 전국 KT 대리점에서 유심을 교체할 수 있다.

시행 초기 신청이 집중될 가능성을 고려해 KT는 경기 광명시와 서울 금천구 등 피해 발생 지역을 우선 대상으로 유심 교체를 진행한 뒤 교체 지역을 단계별로 늘려갈 예정이다. 우선 오는 5일부터는 서울 8개 자치구와 경기 9개 시, 인천 전 지역을 대상으로 교체 신청을 받는다. 이어 오는 19일부터 수도권과 강원 전 지역에서 교체를 개시한다. 전국 KT 대리점에서의 유심 교체는 다음 달 3일부터 시작된다.

KT는 대리점 방문이 어려운 고객을 위해 이달 11일부터 택배 배송을 통한 셀프 개통 서비스도 운영한다.

KT 망을 빌려 쓰는 알뜰폰 이용자들의 유심 교체 신청 방법과 구체적인 일정은 각 알뜰폰 사업자를 통해 추후 안내될 예정이다.

앞서 KT는 지난 9월 발생한 무단 소액결제 사고 이후 피해 대상자 한정으로 유심 무상 교체를 진행해왔지만, 지난달 국정감사에서 전체 고객 대상 교체를 요구받으면서 범위 확대를 검토하게 됐다. 김 대표는 국정감사 당시 "전 고객 유심 교체를 위한 준비를 마무리 단계에 두고 있다"며 "이사회에서 의결되면 시행하겠다"고 밝힌 바 있다.

KT 관계자는 "이번 조치를 계기로 고객이 안심하고 이용할 수 있는 통신 환경을 구축하기 위해 네트워크 보안과 개인정보 보호 전반을 한층 강화할 계획"이라며 "앞으로도 고객 불편을 최소화하고 신뢰받는 기업으로 거듭나기 위한 근본적인 보안체계 개선과 서비스 안정화 노력을 지속할 것"이라고 말했다.





