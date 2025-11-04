캠퍼트리 호텔앤리조트, 제주 겨울 감성 담은 힐링 패키지 선봬

한라산 트레킹.크리스마스 디너

제주 캠퍼트리 호텔앤리조트가 겨울 여행객을 위해 제주의 감성을 담은 겨울 시즌 한정 패키지를 선보인다. 한라산 트레킹부터 크리스마스 디너, 장기 투숙형 제주살이 패키지까지 다양한 테마로 구성됐다.

제주 캠퍼트리 호텔앤리조트 전경과 눈 덮인 한라산. 캠퍼트리 호텔앤리조트 제공.

‘한라산 트레킹 객실 패키지’는 성판악에서 입산해 관음사로 하산하는 코스로, 트레킹 고객을 위한 픽업·샌딩 서비스를 제공한다. 패밀리스위트 객실 이용 시 인원별 트레킹 키트(핫앤쿡, 삼다수, 초코바 각 1개)가 제공되며, 등산용 스틱과 헤드렌턴 대여도 가능하다. 기상 악화로 입산이 어려울 경우 조식 뷔페로 대체되며, 패키지 예약은 2026년 3월 30일까지 가능하다.

연말 분위기를 한층 살려줄 ‘크리스마스 디너 뷔페 패키지’도 있다. 매년 높은 예약률을 자랑하는 캠퍼트리의 디너 뷔페는 다채로운 요리와 따뜻한 분위기로 인기가 높다. 성인 9만9000원, 소인 5만9000원에 이용 가능하며, 제주도민과 투숙객에게는 20% 할인 혜택이 주어진다. 예약은 12월 23일까지다.

이 밖에 ‘캠퍼트리 풀 패키지’와 ‘롱 스테이 패키지’도 함께 운영한다. 캠퍼트리 풀 패키지는 객실·조식·제주 주요 명소 입장권을 포함해 여행의 편리함을 제공하며, 롱 스테이 패키지는 ‘일상이 여행이 되는 제주살이’를 콘셉트로 1~2주 단위 장기 투숙객을 위한 여유로운 힐링 프로그램이다.

한편, 리조트 내 새롭게 문을 연 요리주점 콘셉트의 ‘The:키친’은 제철 재료로 만든 다양한 메뉴와 와인, 맥주를 선보인다. 매주 화요일부터 토요일까지 오후 5시부터 10시까지 운영된다.

캠퍼트리 호텔앤리조트 관계자는 “이번 겨울 시즌은 제주의 자연을 오롯이 느낄 수 있는 트레킹 패키지부터 연말의 낭만을 더해줄 크리스마스 디너 뷔페까지, 다양한 고객이 만족할 수 있는 프로그램으로 준비했다”며 “캠퍼트리에서 제주의 겨울을 특별하게 즐기시길 바란다”고 전했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



