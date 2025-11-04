본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

유통

캠퍼트리 호텔앤리조트, 제주 겨울 감성 담은 힐링 패키지 선봬

김민진기자

입력2025.11.04 14:54

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한라산 트레킹.크리스마스 디너

제주 캠퍼트리 호텔앤리조트가 겨울 여행객을 위해 제주의 감성을 담은 겨울 시즌 한정 패키지를 선보인다. 한라산 트레킹부터 크리스마스 디너, 장기 투숙형 제주살이 패키지까지 다양한 테마로 구성됐다.

제주 캠퍼트리 호텔앤리조트 전경과 눈 덮인 한라산. 캠퍼트리 호텔앤리조트 제공.

제주 캠퍼트리 호텔앤리조트 전경과 눈 덮인 한라산. 캠퍼트리 호텔앤리조트 제공.

AD
원본보기 아이콘

‘한라산 트레킹 객실 패키지’는 성판악에서 입산해 관음사로 하산하는 코스로, 트레킹 고객을 위한 픽업·샌딩 서비스를 제공한다. 패밀리스위트 객실 이용 시 인원별 트레킹 키트(핫앤쿡, 삼다수, 초코바 각 1개)가 제공되며, 등산용 스틱과 헤드렌턴 대여도 가능하다. 기상 악화로 입산이 어려울 경우 조식 뷔페로 대체되며, 패키지 예약은 2026년 3월 30일까지 가능하다.


연말 분위기를 한층 살려줄 ‘크리스마스 디너 뷔페 패키지’도 있다. 매년 높은 예약률을 자랑하는 캠퍼트리의 디너 뷔페는 다채로운 요리와 따뜻한 분위기로 인기가 높다. 성인 9만9000원, 소인 5만9000원에 이용 가능하며, 제주도민과 투숙객에게는 20% 할인 혜택이 주어진다. 예약은 12월 23일까지다.

이 밖에 ‘캠퍼트리 풀 패키지’와 ‘롱 스테이 패키지’도 함께 운영한다. 캠퍼트리 풀 패키지는 객실·조식·제주 주요 명소 입장권을 포함해 여행의 편리함을 제공하며, 롱 스테이 패키지는 ‘일상이 여행이 되는 제주살이’를 콘셉트로 1~2주 단위 장기 투숙객을 위한 여유로운 힐링 프로그램이다.


한편, 리조트 내 새롭게 문을 연 요리주점 콘셉트의 ‘The:키친’은 제철 재료로 만든 다양한 메뉴와 와인, 맥주를 선보인다. 매주 화요일부터 토요일까지 오후 5시부터 10시까지 운영된다.


캠퍼트리 호텔앤리조트 관계자는 “이번 겨울 시즌은 제주의 자연을 오롯이 느낄 수 있는 트레킹 패키지부터 연말의 낭만을 더해줄 크리스마스 디너 뷔페까지, 다양한 고객이 만족할 수 있는 프로그램으로 준비했다”며 “캠퍼트리에서 제주의 겨울을 특별하게 즐기시길 바란다”고 전했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 시작, 승부사 거쳐 소통까지 60년 '부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

"최대 30% 싸다"…수백 평에 영양제 쌓아놓고 셀프 계산, 약국가 '술렁'

"성차별" vs "단순 호칭" 中 승무원 채용 공고 '이모' 논란

"불타는 차에서 문 못열어 사망"…美 유족, 테슬라 상대 소송

"젠슨 황 테이블서 치맥할래" 예약 쇄도에 '1시간 이용제한'

진짜 로봇 전쟁?…中 상륙훈련에 '늑대 로봇' 투입

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기