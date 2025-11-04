아시아나, 인천공항 2터미널로 이전…내년 1월 14일부터

탑승 수속 카운터 G~J 구역 배치

비즈니스클래스 및 우수회원 카운터는 J열

아시아나항공이 내년 1월 14일부터 인천공항 제2여객터미널에서 운항을 시작한다고 4일 밝혔다.

내년 1월 14일 00시를 기준으로 아시아나항공 모든 운항편은 제2여객터미널에서 출발·도착한다. 탑승수속은 G~J 카운터에서 이뤄지며, 그 중 J열은 비즈니스클래스와 우수회원 전용 카운터로 운영될 예정이다.

이번 아시아나항공의 터미널 이전은 통합항공사 출범을 위한 조치다. 이전을 통한 공항운영효율 및 승객 편의 제고가 기대된다.

아시아나항공은 터미널 이전 관련 고객 안내를 강화해 승객 혼선을 최소화한다는 방침이다. 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS) 등 온라인 채널을 통해 지속 홍보하고, 인천공항 내 주요 위치에 안내 배너를 설치해 고객 안내에 주력할 예정이다.

내년 1월 14일부터 탑승하는 고객 대상 전자항공권 여정 안내서(E-TICKET)에 터미널 정보가 변경 적용되며, 알림톡을 통해 개별 추가 안내를 진행할 예정이다.

아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 8,650 전일대비 50 등락률 -0.57% 거래량 23,268 전일가 8,700 2025.11.04 09:16 기준 관련기사 대한항공, 가을 수확철 맞이 농촌 일손돕기·의료봉사아시아나항공, 유럽 노선 확대…밀라노·부다페스트 신규 취항비용↑·수요↓에 공정위 조치까지…대한항공 실적 먹구름[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close 관계자는 "내년 1월 14일까지 제2여객터미널 이전에 대한 홍보와 고객 안내를 지속 이어나갈 예정"이라며 "제2여객터미널에서 더욱 쾌적하고 편안한 여행 환경을 제공해드릴 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

