본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

시황

코스피, 2% 넘게 급등하며 4200선 '돌파'

유현석기자

입력2025.11.03 13:00

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

코스피가 2% 넘게 상승하며 4200선을 넘겼다. 사상 최고치를 다시 경신했다.

코스피 지수가 장 초반 2% 가까이 상승하며 장중 기준 사상 최고치를 경신한 3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2025.11.3 강진형 기자

코스피 지수가 장 초반 2% 가까이 상승하며 장중 기준 사상 최고치를 경신한 3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2025.11.3 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

코스피는 3일 오후 12시51분 기준 전거래일 대비 99.74포인트(2.43%) 오른 4207.24를 기록했다.


투자자별로는 개인이 4543억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 4001억원과 264억원을 순매도했다.

업종별로는 전기·전자, 전기·가스가 4% 이상 올랐다. 또한 증권도 3.24% 뛰었으며 운송장비·부품, 기계장비, 금융 등이 1% 이상 상승했다. 반면 건설은 2.98% 밀렸으며 운송·창고도 2% 이상 빠졌다. 또한 섬유·의류, 비금속, 보험 등은 1% 이상 하락했다.


시가총액 상위종목에서는 삼성전자 가 전거래일 대비 3700원(3.44%) 오른 11만1200원에 거래됐다. SK하이닉스 는 9.84% 급등하고 있으며 한화에어로스페이스도 7.46% 뛰고 있다. 이 밖에 HD현대중공업 NAVER 도 각각 5.17%, 3.36% 상승 중이다. 반면 기아 는 1.17% 하락하고 있다.


코스닥은 전거래일 대비 11.50포인트(1.28%) 상승한 911.92를 기록했다.

투자자별로는 개인과 기관이 각각 2110억원과 51억원을 순매도하고 있다. 반면 외국인은 2472억원을 순매수하고 있다.


업종별로는 기계·장비가 3.92% 오르고 있다. 또한 전기·전자, 화학 등도 1% 이상 상승하고 있다. 반면 비금속, 종이·목재, 섬유·의류, 음식료·담배, 운송·창고, 출판·매체 등도 1% 이상 하락하고 있다.


시총 상위종목에서는 알테오젠 이 전거래일 대비 2만6500원(5.42%) 오른 51만5000원에 거래됐다. 또한 로보티즈 와 레인보우로보틱스는 각각 24.49%, 13.75% 상승하고 있다. 반면 HLB 는 3.70%, 펩트론은 4.25% 하락하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 전략' 국민연금, 깜짝 등판한 곳[기금·공제 대해부]① "역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

2년 지나 만드는 '오송 백서'…국정조사·정부대응 다 담긴다

새로운 이슈 보기