본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

[클릭 e종목]"일동제약, 저분자 비만치료제 시총 1.5조~4조…빅파마 '군침'"

박형수기자

입력2025.11.03 09:33

시계아이콘01분 01초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

SK증권은 3일 일동제약 에 대해 저분자 GLP-1RA비만치료제 'ID110521156'의 가치가 지나치게 저평가된 상황이라고 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 4만5000원을 새롭게 제시했다. 일동제약의 시가총액은 유사 파이프라인 기술이전 규모나 경쟁기업 기준인 약 1조5000억~4조원까지 최소 2배 이상 상향조정 될 수 있을 것으로 판단했다.


이선경 SK증권 연구원은 "경구용 저분자의 글로벌 시장의 수요는 많은 상황"이라며 "일라이 릴리와 로슈를 제외한 모든 빅파마가 저분자 경구형 비만치료제 약물 확보에 관심을 가질 수 있다"고 설명했다.

이어 "최근 저분자 경구형 비만약 실패를 겪은 화이자, 자체 파이프라인이 없어서 일라이 릴리와의 경쟁에서 밀린 노보노디스크, 최근 임상 실패를 경험한 아스트라제네카 등은 더욱 그러하다"고 강조했다.


그는 "경쟁자들의 실패로 현재 임상 단계 약물 중 글로벌 빅파마의 수요를 충족시킬 수 있는 파이프라인은 일동을 포함 2개 내외에 불과한 상황"이라며 "수요 대비 공급이 매우 제약적인 상황"이라고 분석했다.


이 연구원은 "현재 경쟁상황을 고려한다면 일동의 ID110521156 은 가장 첫번째 빅파마 라이센싱 딜의 타겟이 될 수도 있다"고 내다봤다.

이어 "일동제약과 유사한 파이프라인을 보유한 아스클레티스 바이오사이언스(Ascletis Bioscience)의 경우 올해 8월 3조5000억원 시가총액을 기록했다"며 "저분자 경구형 GLP1-RA 로 임상, 비임상 데이터를 발표한 회사 가운데 일동의 1156은 가장 우수한 효능 및 내약성 프로파일을 보여줬다"고 설명했다.


그는 "현재 경구용 저분자 GLP-1 시장에 대한 제한적인 정보로 ID110521156의 파이프라인 현재 가치를 산정하기는 어려움이 있다"면서도 "보수적으로 추정했을 때 현재 가치는 1조4000억원으로 추정한다"고 분석했다.


이 연구원은 "저분자 경구형 비만치료제 개발은 화이자의 실패 및 로슈, 아스트라제네카 등의 실망스러운 데이터 발표로 투자자 우려가 높은 상황"이라며 "실패의 원인은 대부분 간 기능 이상으로 인한 부작용 발생 우려 탓"이라고 설명했다. 이어 "충분한 감량효과를 유도할 수 있는 만큼 용량 증설이 어렵다"면서도 "일동의 ID110521156은 간 기능 관련 모든 지표에서 개선된 임상데이터를 확보했다"고 강조했다.


그는 "시장의 오해가 해소될 경우 일동제약의 시가총액은 약 1조5000억~4조원까지 최소 2배 이상 상향조정 될 수 있을 것"이라고 기대했다.


[클릭 e종목]"일동제약, 저분자 비만치료제 시총 1.5조~4조…빅파마 '군침'"
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

외출하고 오니 설거지·청소 다 돼있네…월 71만원 '로봇이모' 등장 외출하고 오니 설거지·청소 다 돼있네…월 71만원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

2년 지나 만드는 '오송 백서'…국정조사·정부대응 다 담긴다

새로운 이슈 보기