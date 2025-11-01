본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

유아차와 함께 달린 오세훈…"저출생 극복 강력한 메시지"

김영원기자

입력2025.11.01 14:38

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'서울 유아차 런' 올해 두 번째 개최
"유아차런 자체가 저출생 극복 메시지"

오세훈 서울시장이 올해 두 번째로 개최된 '서울 유아차 런'에 참석해 시민들과 함께 유아차를 끌고 걸으며 응원 메시지를 전했다.


서울시에 따르면 1일 오전 8시30분 서울 유아차 런이 개최돼 5000가족, 총 2만3000여명이 참석했다. 지난 5월 처음 개최된 이후 시민의 높은 호응에 따라 이번 가을 두 번째 행사를 개최하게 됐다.

오세훈 서울시장이 1일 오전 광화문광장에서 열린 '2025 서울 유아차 런' 참가자들과 함께 유아차를 끌며 세종대로를 걷고 있다. 서울시 제공

오세훈 서울시장이 1일 오전 광화문광장에서 열린 '2025 서울 유아차 런' 참가자들과 함께 유아차를 끌며 세종대로를 걷고 있다. 서울시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 참여 규모를 5배 늘렸고 유아차를 탄 자녀는 물론 유아차를 졸업한 초등학생 이하 아동이 있는 가족까지 대상을 확대했다. 5000가족 모집 신청이 하루 만에 마감될 정도로 인기가 높았다.


코스도 첫 회 광화문광장~서울광장 5㎞에서 광화문광장~여의도공원 7㎞로 늘렸다. 참가자들은 본인의 속도에 따라 토끼반(유아차 달리기), 거북이반(유아차 걷기), 졸업반(유아차 없는 초등생 이하 걷기)으로 나눠 안전하게 참여했다.


이날 유아차 런은 러닝전도사 안정은 씨를 비롯해 시의 저출생 정책 홍보모델 '서울베이비앰버서더'로 활동 중인 원더걸스 우혜림 씨 가족, KBS '슈퍼맨이 돌아왔다' 출연자인 펜싱선수 김준호 씨, 가수이자 배우인 김윤지 씨 가족도 함께했다. 안 씨는 "오늘 기록보다 중요한 것이 아이들과 함께 쌓는 추억"이라며 "오늘 걷는 길이 세상에서 가장 아름다운 트랙이 되길 바란다"고 했다.

오 시장은 "지난 봄 행사 때 비가 내려 날 좋은 가을에 다시 한번 꼭 유아차 런을 하겠다고 약속드렸는데 지킬 수 있게 돼 행복하게 기쁘다"며 "화목하고 행복한 가족들이 걷고 뛰는 모습을 광화문 광장 한가운데서 볼 수 있는 자체가 저출생 극복의 가장 강력한 메시지"라고 말했다.


이어 "서울형 키즈카페, 긴급보육돌봄을 통해 양육자의 육아 부담을 조금이나마 덜어드리고 초등학교 안심벨 보급, '덜달달 프로젝트' 등 다양한 정책을 충실하게 추진해 더 편하고 안전한 보육환경을 만들겠다"고 강조했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들이 왜 이렇게 좋아하지?" 어리둥절…'어디에도 없는 산' 몽벨 창업자 이야기[일본人사이드] "한국인들이 왜 이렇게 좋아하지?" 어리둥절…'어... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"젠슨 황 앉은 자리 맞죠?"…치맥회동 '깐부치킨'에 시민들 성지순례

'고도비만' 이런 아빠로 살 수 없어…첫주, 근손실이 찾아왔다

화려한 차림 노인들 들락날락, 청량리·하루 3000원…"어디야? 빨리 와"

킴 카다시안 "달착륙은 가짜" 방송…NASA "6번이나 갔다" 반박

트럼프의 전격적 핵잠수함 승인, 동북아 정세 흔드는 이유

갓 쓴 지드래곤, 사회 차은우…K컬처 외교를 노래하다

"스페이스X, 美국방부 '골든돔' 20억달러 계약 예정"

새로운 이슈 보기