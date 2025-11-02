롯데百, 업계 최초 '라인페이 대만' 도입…"외국인 결제 편의 향상"

6일부터 전점서 사용 가능

롯데상품권 증정·최대 30% 라인 포인트 페이백

롯데백화점은 백화점 업계 최초로 '라인페이(LINE Pay) 대만' 간편 결제 서비스를 도입한다고 2일 밝혔다.

박상우 롯데백화점 영업전략부문장(왼쪽)과 오동빈 라인페이 대만 글로벌사업 총괄 겸 라인페이플러스 CPO가 라인페이대만 결제서비스 오픈 기념 촬영을 하고 있다. 롯데백화점 제공

오는 6일부터 롯데백화점 전점에서 라인페이 대만을 통해 간편하고 빠른 결제가 가능해진다. 백화점 업계에서는 롯데백화점이 최초이자 유일한 제휴처다. 환전 등 복잡한 절차 없이 자국에서 사용하던 결제 방식을 동일하게 이용할 수 있어 외국인 관광객의 쇼핑 편의성이 향상될 것으로 회사 측은 기대했다.

오픈 기념으로 내년 1월31일까지 라인페이 대만으로 20만·40만원 이상 구매 시 10% 상당 롯데상품권을 증정하며, 결제 금액에 따라 최대 30% 상당을 라인 포인트(LINE POINTS)로 환급받을 수 있는 페이백 혜택도 추가로 제공한다.

롯데백화점은 외국인 고객에게 실속 있는 쇼핑 혜택을 제공하기 위해 프로모션을 지속적으로 전개해 나갈 방침이다. 대표 행사로는 방한 성수기 시즌인 5월, 8월, 10월, 12월에 맞춰 진행하는 '글로벌 쇼핑 위크'가 있다. 해외 결제 플랫폼과 연계한 행사가 큰 호응을 얻고 있는 점을 반영해 행사 기간 동안 제휴 결제 수단을 이용하는 고객에게 즉시 할인 혜택을 제공한다. 또 K패션, K팝 등 관광객 선호도가 높은 상품군 구매 시 특별 사은품도 증정한다.

박상우 롯데백화점 영업전략부문장은 "라인페이 대만 도입은 외국인 관광객들의 결제 트렌드에 발맞춰 쇼핑 편의성을 높이기 위한 노력의 일환"이라며 "앞으로도 해외 결제 플랫폼과의 협력을 강화하는 등 국가별 맞춤형 마케팅을 통해 글로벌 고객 경험을 선도하는 백화점으로 자리매김하겠다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



