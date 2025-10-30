창원특례시, 중개업 종사자 대상 부동산 거래사고 예방 교육 실시

5개 구청별 역량 강화 교육



경남 창원특례시는 건전하고 안전한 부동산 거래 환경 조성을 위해 부동산중개업 종사자를 대상으로 '부동산 거래사고 예방 및 역량 강화 교육'을 실시한다.

이번 교육은 창원시 부동산중개업종사자 1900여명을 대상으로 오는 11월 4일부터 18일까지 창원시 5개 구청별로 실시된다.

강의는 △부동산 거래사고 사례 및 예방 방안 △부동산 중개대상물 표시·광고 세부기준 및 과태료 △부동산 전자계약에 대한 사항 등 실무 중심의 내용으로 구성된다.

창원시는 이번 교육을 통해 부동산중개업 종사자들이 법적 책임과 의무를 준수하고, 거래 과정에서의 체계적인 대응 방안을 교육받음으로써 시민들에게 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 거래 환경을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이재광 도시정책국장은 "공인중개사는 시민의 재산 거래에 중요한 가교 역할을 담당하고 있는 만큼 이들의 윤리성과 전문성이 무엇보다 중요하다"며 "이번 교육을 통해 투명한 부동산 거래 질서를 확립하는 데 기여하겠다"고 전했다.





