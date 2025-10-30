본문 바로가기
거창군, '상생 문화거리 골목 축제' 개최

영남취재본부 최순경기자

입력2025.10.30 09:19

군민·상인·문화가 함께하는 상생의 축제

경남 거창군은 오는 31일 오후 3시부터 9시까지 문화거리 일원에서 상권 활성화를 위한 '상생 문화거리 골목 축제-본정통'을 개최한다.


이번 축제는 거창YMCA가 주관하고 문화거리 상인연합회, 거창군자원봉사센터가 협력하여 상인과 군민이 함께 어우러지는 지역 상생형 거리 축제로 진행된다.

행사장에서는 문화거리 상인회의 제품 판매·홍보와 거창시니어클럽 칼갈이 서비스 등 체험, 다양한 먹거리와 리듬 스푼 공연을 비롯한 거리 공연 등 깊어 가는 가을밤을 풍성하게 채워줄 예정이다.

행사 당일 원활한 행사 진행과 보행자 안전을 위해 문화거리 일부 구간(삼육슈퍼 ∼시장할인마트) 내 차량 통행이 전면 통제된다.


오명이 경제기업과장은 "이번 축제를 통해 군민들에게 문화거리를 알리고 지역 상권이 더 활성화될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "많은 군민이 참여해 다양한 체험과 공연 등을 함께 즐기시길 바란다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
