조원휘 의장 "여성농업인 땀방울과 헌신이 보이지 않은 뿌리"

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.28 21:15

"대전 농업의 진짜 힘이 되도록 의회 차원 역할에 최선 다할 것"

사진=대전시의회 제공

사진=대전시의회 제공

조원휘 대전시의회 의장은 "급변하는 농업환경 속에서 여성농업인은 농업을 발전시키며 지역사회 리더로서 묵묵히 그 역할을 다해왔다"며 "대전시의회는 그동안 스마트농업 및 도시농업, 로컬푸드 육성 등에 대해 현장의 목소리를 정책에 반영, 조례안을 처리하는 등 제도적 뒷받침에 노력해왔다"고 밝혔다.


조 의장은 28일 농업기술센터에서 개최된 제11회 대전 여성농업인 한마음대회에 참석해 지역 여성 농업인들의 노고와 헌신에 대해 깊은 감사를 표하며 이같이 말했다.

영농 현장의 실제 경영주로서 여성 농업인들의 변화와 발전을 기념하는 이 날 행사는, 지역을 대표하는 단체·기관장, 여성농업인 및 유관기관 관계자 등 400여 명이 참석한 가운데 유공자 시상을 시작으로 주요 내빈의 축사, 기후변화 대응 퍼포먼스, 회원 단합행사 등의 순서로 진행됐다.


조 의장은 "앞으로도 변화와 혁신의 주역인 여성 농업인들의 땀방울과 헌신이 보이지 않은 뿌리가 돼 대전 농업의 진짜 힘이 되도록 의회 차원의 역할에 최선을 다하겠다"고 강조했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
