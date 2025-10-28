조원휘 의장 "여성농업인 땀방울과 헌신이 보이지 않은 뿌리"

"대전 농업의 진짜 힘이 되도록 의회 차원 역할에 최선 다할 것"

조원휘 대전시의회 의장은 "급변하는 농업환경 속에서 여성농업인은 농업을 발전시키며 지역사회 리더로서 묵묵히 그 역할을 다해왔다"며 "대전시의회는 그동안 스마트농업 및 도시농업, 로컬푸드 육성 등에 대해 현장의 목소리를 정책에 반영, 조례안을 처리하는 등 제도적 뒷받침에 노력해왔다"고 밝혔다.

조 의장은 28일 농업기술센터에서 개최된 제11회 대전 여성농업인 한마음대회에 참석해 지역 여성 농업인들의 노고와 헌신에 대해 깊은 감사를 표하며 이같이 말했다.

영농 현장의 실제 경영주로서 여성 농업인들의 변화와 발전을 기념하는 이 날 행사는, 지역을 대표하는 단체·기관장, 여성농업인 및 유관기관 관계자 등 400여 명이 참석한 가운데 유공자 시상을 시작으로 주요 내빈의 축사, 기후변화 대응 퍼포먼스, 회원 단합행사 등의 순서로 진행됐다.

조 의장은 "앞으로도 변화와 혁신의 주역인 여성 농업인들의 땀방울과 헌신이 보이지 않은 뿌리가 돼 대전 농업의 진짜 힘이 되도록 의회 차원의 역할에 최선을 다하겠다"고 강조했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



