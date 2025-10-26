송언석 "정부·與, 野 정치인 부동산 내역 볼 시간에 공급 대책 마련해야"

10·15 부동산 대책 여론 악화 지적

"정책 실패 감추려는 저급한 공작"

청년·서민 위한 공급 정책 요청

송언석 국민의힘 원내대표는 26일 " 정부·여당은 야당 정치인의 주택 보유 내역을 염탐할 시간이 있다면, 10·15 부동산 대책, 수요 억제 대책을 철회하고, 청년과 서민들을 위한 새로운 주택 공급 정책을 수립하는 데 더 공을 들이기를 요청드린다"고 말했다.

송 원내대표는 이날 본회의에 앞서 국회에서 열린 당 의원총회에서 "10·15 부동산 대책에 대한 여론이 매우 악화되고 있다"며 이같이 밝혔다.

그는 "정부 여당 주요 인사들의 부동산 보유 내역이 알려지면서, 궁지에 몰린 더불어민주당이 결국, 장동혁 당 대표와 저의 부동산 보유를 문제 삼고 나섰다"면서 "정책 실패를 감추기 위한 전형적인 민주당식 저급한 물타기 공작"이라고 비판했다.

송 원내대표는 "국민들의 의식주와 직결된 주택 문제마저, 야당 비난과 국민 편 가르기 선동 소재로 삼는 좌파들의 주특기가 발휘된 모양"이라며 "본인들은 누릴 거 다 누리면서, 내 집을 가지겠다는 사소한 꿈 또는 소소한 꿈, 더 나은 집으로 이전을 원하는 소소한 서민들의 꿈, 이를 넘볼 수 없는 욕망으로 낙인찍고, 나는 되지만 너희는 안 된다고 하면서 주거 사다리를 걷어차는 것은 위선이고, 죄악"이라고 질타했다.

그는 "우리 당에서는 주거 사다리를 걷어차는 민주당을 강력히 규탄하면서, 청년과 서민들의 주거 사다리를 이어 붙일 수 있도록, 앞으로도 계속 노력하겠다는 말씀을 드린다"며 "청년과 서민들에게 공정한 기회가 주어지고, 최소한 내 집을 마련하는 기회는 누구나 가질 수 있도록 노력할 책무가 있다고 생각한다"고 했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



