본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

정당

송언석 "정부·與, 野 정치인 부동산 내역 볼 시간에 공급 대책 마련해야"

나주석기자

입력2025.10.26 16:55

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

10·15 부동산 대책 여론 악화 지적
"정책 실패 감추려는 저급한 공작"
청년·서민 위한 공급 정책 요청

송언석 국민의힘 원내대표는 26일 " 정부·여당은 야당 정치인의 주택 보유 내역을 염탐할 시간이 있다면, 10·15 부동산 대책, 수요 억제 대책을 철회하고, 청년과 서민들을 위한 새로운 주택 공급 정책을 수립하는 데 더 공을 들이기를 요청드린다"고 말했다.


송 원내대표는 이날 본회의에 앞서 국회에서 열린 당 의원총회에서 "10·15 부동산 대책에 대한 여론이 매우 악화되고 있다"며 이같이 밝혔다.

그는 "정부 여당 주요 인사들의 부동산 보유 내역이 알려지면서, 궁지에 몰린 더불어민주당이 결국, 장동혁 당 대표와 저의 부동산 보유를 문제 삼고 나섰다"면서 "정책 실패를 감추기 위한 전형적인 민주당식 저급한 물타기 공작"이라고 비판했다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

송 원내대표는 "국민들의 의식주와 직결된 주택 문제마저, 야당 비난과 국민 편 가르기 선동 소재로 삼는 좌파들의 주특기가 발휘된 모양"이라며 "본인들은 누릴 거 다 누리면서, 내 집을 가지겠다는 사소한 꿈 또는 소소한 꿈, 더 나은 집으로 이전을 원하는 소소한 서민들의 꿈, 이를 넘볼 수 없는 욕망으로 낙인찍고, 나는 되지만 너희는 안 된다고 하면서 주거 사다리를 걷어차는 것은 위선이고, 죄악"이라고 질타했다.


그는 "우리 당에서는 주거 사다리를 걷어차는 민주당을 강력히 규탄하면서, 청년과 서민들의 주거 사다리를 이어 붙일 수 있도록, 앞으로도 계속 노력하겠다는 말씀을 드린다"며 "청년과 서민들에게 공정한 기회가 주어지고, 최소한 내 집을 마련하는 기회는 누구나 가질 수 있도록 노력할 책무가 있다고 생각한다"고 했다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"김밥 먹으러 가자" 김천에 8만명 몰렸다…품절 대란에 구매 제한까지 "김밥 먹으러 가자" 김천에 8만명 몰렸다…품절 대... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

1400억 털린 루브르, 중앙은행 26m 지하 수장고로 보석 옮겼다

"회사 통제 받아요"…10명 중 8명이 '가짜 프리랜서'

與국토위, 오세훈 배임혐의 고발 예정…"한강버스에 SH 무담보 대여"

KB부동산 "서울 오피스텔 매매가, 9개월째 상승세"

프로야구 한국시리즈 1차전 매진…"PS 33경기 연속 만원"

"대머리만 입장 가능"…한국영화 원작 '부고니아' 이색 시사회

삼성, 하반기 삼성직무적성검사(GSAT) 실시…5년간 6만명 채용 추진

새로운 이슈 보기