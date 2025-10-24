[이 주의 책]'정서적 연봉' 外

정서적 연봉

서울대학교 경영대학 교수이자 기업의 보상 체계 연구 전문가인 신재용 교수는 국내 최대 직장인 커뮤니티인 '블라인드'의 800만 직장인 데이터를 토대로 정서적 연봉을 산출했다. 자율성, 심리적 안정감, 상사·동료와의 유대, 성장 기회, 인정과 존중, 워라밸 등 무형의 가치를 화폐 가치로 환산해 매달 명세서에 찍히는 월급처럼 정서적 연봉을 돈으로 매겼다. 국내 화폐 연봉 Top 30 기업 순위와 정서적 연봉 Top 30 기업 순위의 차이에서 느껴지는 격차의 의미를 곱씹게 한다. (신재용 지음 | 21세기북스)

AI 비즈니스 트렌드 2026

AI 전문 스타트업 업폴(upfall)이 선별한 2026년을 주도할 10가지 트렌드를 제시한다. 전문가의 도움 없이 스스로 도구를 선택하고 활용할 수 있는 시대가 도래했다는 'AI 독립'과, 우리 생활과 문화 전반에 스며든 생성형 AI의 '대중화', 접근할 수 있는 다양한 AI 툴과 그 기능을 조합해 새로운 업무 가치를 만드는 전략 'AI 믹스', 텍스트와 이미지뿐만 아니라, 음성과 영상, 3D까지 통합 분석하는 '멀티모달' 등 내년 AI 시대를 주도할 10가지 인사이트를 전달한다. (이소영 외 1명 지음 | 매일경제신문사)

문화차이의 경영인류학

1960년대 서독으로 떠난 광부와 간호사에서부터 오늘날 한국 기업의 해외 진출까지의 역사를 문화적 적응 과정으로 조망한다. 중국, 베트남, 인도네시아, 멕시코 등 해외 현장에서의 심층 면접과 참여 관찰을 바탕으로 한국 기업의 적응 양상을 탐색함으로써, 기업 경영의 성패가 경제적 요인만이 아니라 타문화 이해와 문화적 융화에 달려 있음을 밝힌다. 이는 한국 사회 내부에서 공존하고 있는 이주민과 외국인 노동자의 문제를 바라보는 데에도 중요한 시사점을 제공한다. (전경수 지음 | 소명출판)

포즈랑의 투자 이야기

지난 13년간 7000%의 수익을 올린 투자 고수인 저자가 그간의 경험과 주변에 나눈 조언을 정리했다. 우선 '빨리 부자가 되려는 조급한 마음'을 버리라고 충고한다. 저자는 큰 부자가 될 기회를 놓칠지언정 가족의 생활이 무너지지 않도록 위기관리에 최선을 다했다고 강조한다. 단기수익보다 중요한 건 지속적으로 좋은 투자처를 찾을 수 있는 투자 능력을 키우는 것이라며 실적 스크리닝을 통해 투자 아이디어를 얻는 과정과 기업 분석 방법 등의 투자 노하우를 세세히 안내한다. (포즈랑 지음 | 에디터)

한국의 미래

신한투자증권 리서치센터에서 투자 전략을 총괄하는 저자는 트럼프발 세계 경제 재편을 설명하고, 그 변화가 한국의 가계·기업·정부에 미칠 영향을 분석해 제시한다. 저자는 한국 경제의 3대 축, 가계·기업·정부가 맞닥뜨린 현실을 구체적으로 짚어낸다. 내수 침체, 가계부채 상승, 기업 경쟁력 악화 속에서 문제를 해결할 수 있는 선택지가 무엇인지 현실적인 해답을 제시한다. 코스피 5000을 위한 이재명 신정부의 시나리오를 분석하고, 위기 돌파 전략을 제시한다. (박성중 지음 | 페이지2북스)

서울의 어느 집

50년 된 공동주택 한 세대를 마련해 수리를 마치고 거주하기까지 걸린 7년의 기록을 전한다. 서대문구에서 가장 오래된, 엘리베이터 없는 공동주택의 꼭대기층. 저자는 시중에 떠도는 수십 년 된 인테리어 악성 재고를 찾아다니며 낡은 집을 재단장했다. 인테리어에 대해 조금 안다고 생각해서 뛰어든 일이었지만, 7년이나 걸릴 줄은 미처 예상하지 못한 일이었다. 저자는 그럴싸하게 산다는 목표 달성을 위해 무엇이, 얼마나, 왜 필요한지 등을 전한다. (박찬용 지음 | 에이치비 프레스)





