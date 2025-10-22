동아ST·서울대첨단융합학부, AI 기반 신약 개발 업무협약 체결

AI 활용한 차세대 신약 개발 가속화

정재훈 동아에스티 사장과 김경수 서울대학교 첨단융합학부 교수가 AI 기반 신약 개발 업무협약을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다.

이번 협약은 AI 기술을 활용한 차세대 신약 개발 가속화를 목표로 한다. 동아에스티의 임상 데이터 및 신약 개발 역량과 서울대학교 첨단융합학부의 AI 원천기술을 결합한 공동연구 체계를 구축하기 위해 추진됐다.

양 기관은 ▲AI 기반 신약 개발 ▲연구데이터 디지털 전환 관련 공동 연구에 협력한다. 또한 이번 협약을 계기로 서울대학교 석·박사 과정 인턴십 프로그램을 운영하여 차세대 AI 신약 개발 인재를 양성하고, 중장기적으로 산학협력 체계로 확대해 나갈 계획이다.

서울대학교 첨단융합학부는 다양한 응용 분야에 적용 가능한 범용 AI 원천기술과 핵심 알고리즘 개발해 왔으며, 축적된 연구성과와 기술적 전문성을 통해 독자적인 AI 기술 경쟁력을 갖췄다. 서울대학교 첨단융합학부의 AI 기술 경쟁력과 동아에스티의 약물 자산, 임상 데이터, 신약 개발 역량을 결합함으로써 글로벌 신약 개발 경쟁력을 한층 강화하고, AI 기반 신약 개발 플랫폼을 구축할 것으로 기대된다.

김경수 서울대학교 첨단융합학부 교수는 "노벨상 수상으로 그 성과가 입증된 알파폴드와 최근의 임상 성공 사례들이 보여주듯, 상용화 가능한 신약 개발 인공지능은 이제부터가 진정한 본격적 시작 단계에 있다"며 "이러한 흐름 속에서 인공지능, 디지털 헬스케어, 의생명과학, 신약 개발 등 다양한 분야를 전문적으로 융합할 수 있는 첨단형 인재 양성과 각 분야 최고 수준의 교수진 구성이 그 어느 때보다 중요하다"고 했다.

이어 그는 "이 모든 역량을 고루 갖춘 서울대학교 첨단융합학부는 대한민국 대표 제약기업인 동아에스티와 함께, 글로벌 상용화를 목표로 한 원천 기술 개발과 신약의 세계 시장 진출을 선도적으로 추진해 나가겠다"고 덧붙였다.

정재훈 동아에스티 사장은 "AI는 신약 개발의 패러다임을 바꾸는 핵심 기술로, 서울대학교와의 협력을 통해 동아에스티의 연구개발 역량에 새로운 혁신 동력을 더할 것이다"며 "양 기관의 협업을 통해 AI 기반 신약 개발 속도를 높이고, 글로벌 무대에서 경쟁력 있는 혁신 신약을 지속해서 창출해 나가겠다"고 말했다.





