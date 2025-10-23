반도체 슈퍼사이클 기대감, 장비·소재주 동반 상승세 강화

국내 반도체 대형주가 급등세를 이어가면서 관련 장비 기업들 주가도 일제히 상승세를 보이고 있다. 글로벌 반도체 업황이 회복 국면에 진입하고, 주요 기업들이 대규모 설비 투자를 확대할 것이라는 기대감이 확산된 영향이다. 장비·소재 등 밸류체인 전반으로 매수세가 확산되며 시장의 '빅 사이클' 기대감이 다시 살아나고 있다.

정부 역시 첨단산업 육성을 위한 대규모 투자 계획을 내놓으며 업종 전반의 성장 모멘텀을 강화하고 있다. 150조 원 규모의 국민성장펀드를 통해 반도체·AI·로봇 산업에 대한 지원이 예고되면서 기술 경쟁력 강화와 실적 개선 기대가 동시에 부각되고 있다. 전문가들은 "반도체 슈퍼사이클이 본격화될 경우 장비주와 소재주 전반에 걸친 동반 상승세가 지속될 가능성이 높다"고 전망하고 있다.

SK하이닉스, 삼성전자, 현대차, 카카오, 한화오션

