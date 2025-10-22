[부의승계]진양제약①최재준 '꼼수' 지배력 확보 노리나…특별관계자에 CB 양도

'자본잠식' 관계사에 45억 CB 액면가로 양도

오너 지배력 31%→37%로 강화

22일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 진양제약은 지난 2일 45억원 규모 제1회차 CB를 '제니스밸류에셋'에 액면가 그대로 양도한다고 공시했다. CB의 전환가는 5242원으로, 거래 당시 진양제약 종가가 5740원임을 고려하면 제니스밸류에셋은 10%가량의 평가차익을 얻은 셈이다.

앞서 진양제약은 2021년 발행했던 제1회차 CB 중 54억원을 2023년 11월에 재매입한 바 있다. 당시에는 진양제약이 콜옵션(매수청구권) 프리미엄을 CB권자에게 주고 재매입했지만 제니스밸류에셋에게는 프리미엄 없이 양도했다.

제니스밸류에셋은 2016년 설립된 법인으로 지난해 말 기준 매출액 36억원, 순이익 4억원을 기록했다. 주요 사업은 의약품 도매업으로, 진양제약에서 의약품을 받아서 공급하고 있는 것으로 파악된다. 지난해 진양제약에서 매입한 제품은 29억원 수준이다.

실적은 있었지만 재무구조는 부실하다. 제니스밸류에셋의 지난해 말 기준 자산총액은 21억7800만원, 부채총액은 26억6000만원으로 완전 자본잠식 상태다. 이에 진양제약은 제니스밸류에셋에 대한 매출채권 중 일부를 대손충당금으로 설정하기도 했다. 매출채권에 대한 현금도 온전히 돌려받지 못할 것으로 예상되는 법인에 45억원짜리 CB를 양도한 셈이다.

제니스밸류에셋에는 진양제약의 전, 현직 경영진들이 다수 등기이사에 이름을 올린 바 있다. 2021년까지는 진양제약에서 42년간 감사로 재직한 이종성 전 감사가 제니스밸류에셋의 대표를 맡았다. 또 임재홍 진양제약 상무이사도 여기서 2022년까지 감사를 지냈다.

아울러 임종구 영업총괄 부사장은 제니스밸류에셋의 최대주주인 '아이린코스메딕스'의 대표를 맡고 있다. 아이린코스메딕스는 지난 8월 자본금 5000만원으로 설립된 법인으로 제니스밸류에셋의 지분 22%를 보유하고 있다.

시장에서는 진양제약이 회사 경영진과 밀접한 관계가 있는 제니스밸류에셋에 CB를 양도하면서 최 대표 등 오너 일가의 지배력을 강화했다는 분석이 나온다. 최 대표는 진양제약 창업주인 최윤환 회장의 아들이다. 지난 2일 진양제약의 단독 대표이사로 올랐다.

최 대표는 진양제약의 지분 22.25%를 보유하고 있다. 최 회장(4.17%) 등 가족 및 특수관계자들의 지분을 포함하면 총 31.07%다. 여기에 이번 45억원 규모 CB로 전환할 수 있는 주식 85만8450주(6.08%)를 합치면 지분율은 37.15%로 상승한다.

이 같은 CB 양도와 최 대표 등의 지배력 강화 등에 대해 진양제약 측에 수차례 문의했지만 답변하지 않았다.

한편 진양제약은 지난 7월 정부가 자사주 의무소각 등을 논의하고 있는 가운데 자사주 32만주(2.45%)를 최 회장에게 헐값에 양도하면서 논란이 된 바 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



