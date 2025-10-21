본문 바로가기
사회
이천시, 우체국과 손잡고 복지위기가구 발굴 나선다

정두환기자

입력2025.10.21 11:10

숏뉴스
불러오는 중...

이천우체국과 '복지등기우편 서비스 사업' 시행

경기도 이천시가 일선 우체국과 손잡고 복지 사각지대 해소에 나선다.

이천시, 우체국과 손잡고 복지위기가구 발굴 나선다
이천시는 이천우체국과 함께 복지 위기가구 발굴을 위한 '복지 등기우편 서비스' 사업을 시행한다고 21일 밝혔다.


시는 우체국 네트워크를 활용한 민관 협력으로 복지 위기가구 발굴 통로를 다양화하고, 선제적으로 복지위기 가구를 발굴하고 지원함으로써 촘촘한 복지안전망을 구축하기 위해 사업을 시행하기로 했다고 설명했다.

사업을 통해 시 복지정책과는 매월 복지위기 의심 가구를 선정해 복지서비스 안내문이 담긴 우편물을 등기우편으로 발송하게 된다. 우체국 집배원은 해당 가구를 방문해 우편물을 전달하면서 생활 실태를 확인한 뒤 체크리스트를 작성해 시 복지정책과로 회신한다. 복지정책과에서는 회신 내용을 토대로 위기 여부 등을 판단하고 필요한 맞춤형 복지서비스를 연계하게 된다.


시 관계자는 "우체국 집배원이라는 지역사회의 인적 안전망을 활용해 복지 사각지대 해소를 위한 촘촘한 복지안전망을 구축해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
"전기밥솥이 이렇게 위험하다니"…귀찮다고 쌀 씻었다가 건강에 치명적

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

