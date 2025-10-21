본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

보령 가축분뇨처리시설, 전국 '최우수 시설' 선정…환경관리 모범 도시 입증

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.10.21 10:35

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국환경공단 평가서 전국 최고 등급 영예…"230톤 하루 처리, 체계적 관리·친환경 운영 돋보여"

보령 가축분뇨처리시설, 전국 '최우수 시설' 선정…환경관리 모범 도시 입증
AD
원본보기 아이콘

충남 보령시가 '친환경 도시'로서의 위상을 입증했다.


보령시는 가축분뇨공공처리시설이 한국환경공단이 주관한 '2024년 기술진단 완료시설 운영관리평가'에서 분뇨·가축분뇨 부문 전국 최우수 시설로 선정된 것이다.

21일 시에 따르면 가축분뇨공공처리시설은 체계적인 운영관리와 효율적인 처리 시스템, 환경기초시설 관리 역량을 높은 평가 받았다.


또 보령시 전역 축산농가에서 발생하는 가축분뇨를 하루 230톤 처리하는 중추적 시설로, 안정적인 처리체계와 운영 효율성, 철저한 환경관리로 높은 점수를 받았다.


한국환경공단은 전국 89개 공공하수도 및 공공환경시설 중 기술진단 완료시설을 대상으로 운영관리 적정성을 평가했다.

평가는 ▲서류심사 ▲현장평가 ▲심의위원회 심사 등으로 이뤄졌다.


시는 이번 성과를 계기로 지역 환경보전과 자원 선순환을 강화하는 지속가능한 시스템 구축에 속도를 낼 방침이다.


시 관계자는 "이번 최우수 시설 선정은 공공처리시설 전반의 관리 역량을 인정받은 결과"라며 "농가와 주민 모두가 신뢰할 수 있는 친환경 도시로 거듭나겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전기밥솥이 이렇게 위험하다니"…귀찮다고 쌀 씻었다가 건강에 치명적 "전기밥솥이 이렇게 위험하다니"…귀찮다고 쌀 씻... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

11월 3일 성심당 갔다간 허탕…전 매장 휴업 공지 알고보니

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

또 한국어 낙서 '나라 망신'…스페인 유명 성당에 적힌 '쀍'

"외교부, 문전박대 없었다고? 대사관 초소서도 쫓겨났다" 당사자 분통

"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다

"50억 아파트에 5000만원 보유세"…집값 안정 vs 시장 불안 '팽팽'

새로운 이슈 보기