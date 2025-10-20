[기고] 국립공주대 통합 추진, 지역 균형발전을 거스르는 결정이다

공주시의회 임달희 의장 AD 원본보기 아이콘

국립공주대학교와 충남대학교의 통합을 전제로 한 글로컬대학 사업이 예비 선정되었고, 2028년 통합대학 출범이라는 일정까지 제시되었다. 이 소식이 전해지면서 지역사회 전반에 깊은 우려가 확산되고 있다. 저는 공주시민의 한 사람으로서, 그리고 공주시의회를 대표하는 사람으로서 이러한 통합 추진에 분명히 반대의 뜻을 밝힌다. 통합이 현실화될 경우 단순한 행정 절차를 넘어 공주의 정체성과 미래 기반 전체가 흔들릴 수 있다는 걱정이 커지고 있기 때문이다.

공주대는 지난 80여 년간 공주의 교육·문화·경제의 중심으로 자리해 왔다. 공주가 '교육의 도시'라는 이름을 얻을 수 있었던 것도 공주대가 존재했기 때문이다. 수많은 학생과 가족들이 이곳을 찾으며 지역 상권이 유지되었고, 교육도시로서의 이미지도 함께 발전해 왔다. 지역 주민들 역시 공주대를 단순한 학교가 아닌, 공주의 상징으로 인식해 왔다. 이 소중한 상징과 기반이 두 대학의 통합이라는 이름 아래 약화되는 일은 결코 있어서는 안 된다.

그러나 대학 통합이 추진될 경우, 유사 학과 통폐합과 학생들의 대전 캠퍼스 이동은 불가피하다는 전망이 많다. 현재 공주대에는 약 1만6천 명의 학생이 재학 중이며, 이 중 절반가량의 학과가 충남대와 중복된다. 이 가운데 일부만 이전하더라도 수천 명의 학생이 공주를 떠나게 되고, 이는 곧 인구 감소와 소비 위축으로 이어질 가능성이 매우 높다.

이미 공주시는 고령화와 청년 인구 유출이라는 인구 구조적 위기에 직면해 있다. 특히 공주대 학생들은 전입지원금, 정착지원 등 각종 혜택을 통해 실질적으로 공주시 인구 유지에 기여해 왔다. 실제로 지난 9월 기준, 관련 지원을 받은 학생만 2천 명이 넘는다. 이처럼 대학 구성원들이 지역을 떠나지 않고 머물러 주는 것 자체가 공주의 지속가능성을 지탱하는 중요한 힘이 되어왔다. 그런데 통합이 현실화되어 학생들의 생활권이 대전으로 이동한다면, 공주가 쌓아온 모든 지역 유지 노력은 한순간에 무너질 수 있다.

대학은 단순한 교육 기관이 아니라 지역 공동체의 기반이자 인구 유지의 핵심 인프라이다. 국립대학 통합 문제는 대학 간 경쟁력 제고의 차원을 넘어, 지역 균형 발전과 지방 소멸 방지라는 국가적 과제와 직결된 사안이다. 공주대는 충청권을 대표하는 국립대로서 오랜 세월 지역 인재를 길러내고 지역 경제를 버텨온 자랑스러운 대학이다. 이러한 대학의 기능이 통합이라는 명분 아래 외부로 이전된다면, 그것은 곧 공주시의 존립 기반을 흔드는 일이며 저는 이에 결코 동의할 수 없다.

지금 필요한 것은 성급한 통합이 아니라, 공주대가 가진 고유한 정체성과 역할을 지켜내면서도 미래 경쟁력을 확보할 수 있는 독자적 발전 전략이다. 통합을 전제로 한 정책 추진이 아니라, 지역과 함께 성장할 수 있는 공주대의 비전이 먼저 제시되어야 한다. 공주대는 통합의 대상이 아니라, 지역과 함께 발전해 나가야 할 주체이다.

공주대는 공주의 미래이며, 우리 모두가 지켜내야 할 소중한 자산이다. 대학의 변화가 필요하다면, 그것은 지역의 상생과 균형 발전이라는 원칙 아래에서 이루어져야 한다. 시민과 학생, 지역사회가 함께 공감할 수 있는 방향이어야 한다.

앞으로도 공주시의회는 시민의 목소리가 온전히 반영될 수 있도록 최선을 다할 것이며, 공주시민의 뜻과 함께 공주대 통합 추진에 반대하며, 공주의 자존심이자 교육의 중심인 공주대가 흔들리지 않도록 끝까지 함께하겠다.

공주시의회 임달희 의장





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>