부동산→증시 머니무브 기대감…코스피 사상 최고가 마감

양대 지수 2% 가까이 상승 마감

코스피, 3814.69…'전입미답' 영역

세제 개편 논의에 증시로 자금 이동 기대감↑

20일 코스피가 3810선을 뚫어내며 사상 최고가로 거래를 마쳤다. 이달 들어서만 11.39% 오르며 상승 랠리를 이어갔다. 부동산 시장에 파급 효과가 큰 세제 개편 논의가 전해지면서 증시로 '머니 무브' 기대감이 쏠린 것으로 풀이된다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 1.76% 오른 3814.69로 마감했다. 3775.40으로 강보합 출발 이후 오전 한차례 하락세로 전환했지만 이내 상승세를 이어갔다. 오전 11시41분 사상 처음으로 3800선을 돌파한 이후 상승세를 이어가며 역대 최고가로 거래를 마쳤다. 지난달 30일 종가 3424.60 대비 11.39% 오르며 가파른 상승 랠리를 이어갔다.

외국인과 개인이 매도세를 보인 가운데 기관 매수세가 지수를 견인했다. 기관투자자는 5443억원을 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 2195억원, 3616억원을 순매도하며 차익실현하는 모습이다.

거의 모든 업종에서 상승세가 나타났다. 증권 업종은 무려 10.61% 오를 정도였다. 금융(3.27%), 운송장비·부품(2.46%), 의료·정밀기기(2.27%), 보험(1.83%), 오락·문화(1.69%), 전기·전자(1.68%), 제조(1.67%), 섬유·의류(1.54%), 제약(1.45%), 기계·장비(1.31%), 화학(1.23%), IT서비스(1.20%), 음식료·담배(1.11%) 등 대부분 업종이 1% 넘는 상승세를 보였다. 전기·가스(-0.84%), 유통(-0.39%) 등만 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목들도 가파른 상승세를 보였다. 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 953,000 전일대비 41,000 등락률 +4.50% 거래량 196,306 전일가 912,000 2025.10.20 15:30 기준 관련기사 外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 485,500 전일대비 20,000 등락률 +4.30% 거래량 3,333,903 전일가 465,500 2025.10.20 15:30 기준 관련기사 外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기국내증시로 돌아오는 자금…정책 기대·유동성 회복에 투자 매력 부각 전 종목 시세 보기 close 는 각각 4.6%, 4.5%씩 올랐다. KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 118,200 전일대비 4,200 등락률 +3.68% 거래량 859,897 전일가 114,000 2025.10.20 15:30 기준 관련기사 外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승 전 종목 시세 보기 close (3.0%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 248,000 전일대비 5,000 등락률 +2.06% 거래량 1,123,197 전일가 243,000 2025.10.20 15:30 기준 관련기사 外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑현대차, 타임지 선정 '글로벌 톱기업'…국내 기업 1위차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기 전 종목 시세 보기 close (2.0%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 114,500 전일대비 2,400 등락률 +2.14% 거래량 1,188,885 전일가 112,100 2025.10.20 15:30 기준 관련기사 外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기기아, 'ADEX 2025'서 타스만 군용 지휘차 실물 공개 전 종목 시세 보기 close (2.0%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,135,000 전일대비 18,000 등락률 +1.61% 거래량 102,225 전일가 1,117,000 2025.10.20 15:30 기준 관련기사 外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기[특징주]삼성바이오로직스, 실적 기대감에 6일 연속 상승 전 종목 시세 보기 close (1.3%) 등 1% 넘게 오른 종목도 다수였다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 432,500 전일대비 1,500 등락률 -0.35% 거래량 368,538 전일가 434,000 2025.10.20 15:30 기준 관련기사 연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...신용미수대환도 즉시 가능外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기 전 종목 시세 보기 close (-0.4%)은 시총 상위 10위 종목 중 유일하게 하락했다.

코스닥은 꾸준한 강세를 보였다. 864.98로 강보합 출발 이후 꾸준히 오르며 전 거래일보다 1.89% 오른 875.77로 폐장했다.

코스피 시장과 달리 외국인과 기관이 각각 1458억원, 600억원을 순매수했다. 개인은 1975억원을 순매도했다.

역시 대부분 업종이 올랐다. 금융(4.20%), 제약(3.33%), 섬유·의류(3.25%), 제조(1.97%), 운송장비·부품(1.67%), 일반서비스(1.63%), 유통(1.59%), 오락·문화(1.33%), 통신(1.21%), IT서비스(1.15%), 화학(1.00%) 등 1% 넘게 오른 업종이 다수였다. 비금속(-0.45%), 종이·목재(-0.22%)만 약보합 마감했다.

역시 시총 상위 10위 종목 대부분 5% 내외로 오르는 초강세를 보였다. 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 602,000 전일대비 50,000 등락률 +9.06% 거래량 163,146 전일가 552,000 2025.10.20 15:30 기준 관련기사 外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑[특징주]12개 분기 연속 최대 실적 전망…파마리서치, 6%↑차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기 전 종목 시세 보기 close (8.8%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 271,500 전일대비 18,000 등락률 +7.10% 거래량 205,284 전일가 253,500 2025.10.20 15:30 기준 관련기사 外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승 전 종목 시세 보기 close (7.5%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 77,700 전일대비 4,400 등락률 +6.00% 거래량 7,848,219 전일가 73,300 2025.10.20 15:30 기준 관련기사 外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기국내증시로 돌아오는 자금…정책 기대·유동성 회복에 투자 매력 부각 전 종목 시세 보기 close (6.4%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 353,500 전일대비 22,000 등락률 +6.64% 거래량 310,858 전일가 331,500 2025.10.20 15:30 기준 관련기사 外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기레버리지 투자를 고려 중? 연 4%대 금리로 최대 4배 투자금 활용 가능 전 종목 시세 보기 close (6.3%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 41,200 전일대비 1,400 등락률 +3.52% 거래량 981,277 전일가 39,800 2025.10.20 15:30 기준 관련기사 外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세 전 종목 시세 보기 close (4.1%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 136,600 전일대비 5,000 등락률 +3.80% 거래량 388,225 전일가 131,600 2025.10.20 15:30 기준 관련기사 外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승 전 종목 시세 보기 close (3.9%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 442,500 전일대비 9,500 등락률 +2.19% 거래량 242,662 전일가 433,000 2025.10.20 15:30 기준 관련기사 外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기무역갈등에도 흔들림 없는 증시…실적 모멘텀이 견조한 상승 견인 전 종목 시세 보기 close (2.1%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 87,500 전일대비 1,700 등락률 +1.98% 거래량 463,716 전일가 85,800 2025.10.20 15:30 기준 관련기사 外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승 전 종목 시세 보기 close (2.0%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 유일하게 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 160,300 전일대비 700 등락률 -0.43% 거래량 1,491,696 전일가 161,000 2025.10.20 15:30 기준 관련기사 차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기[특징주]AI 투자 확대 따른 ESS 수요 증가 전망…2차전지株 강세'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승 전 종목 시세 보기 close 만 0.4% 내렸다.

이경민 대신증권 연구원은 "미국 지역은행들이 견조한 실적을 발표하면서 부실대출 우려를 잠재웠고, 미·중 협상 기대감 또한 더해지면서 세계 증시에 긍정적 분위기를 형성했다"며 "국내 증시에서는 이달 말 아시아태평양경제협력체(APEC) 행사 일정 전에 한미 통상협상 결과가 도출될 것이라는 기대감이 유입됐고, 정부 인사들이 부동산 시장에 파급효과가 큰 세제 관련 발언을 내놓으면서 주식 시장으로 '머니무브' 기대감이 커지면서 전반적으로 상승세가 나타났다"고 설명했다.

20일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스





