코웨이 '비렉스', 혼수·이사철 맞춤 침실 리뉴얼 제안

‘프리미엄 수면 공간’ 솔루션

디자인·안전·편안함 모두 갖춰

코웨이의 슬립 및 힐링케어 브랜드 비렉스(BEREX)에서 선보인 '프리미엄 슬립 제품'에 대한 관심이 높아지고 있다. 본격적인 하반기 혼수·이사철을 맞아 '침실 리뉴얼'을 고민하는 이들이 늘고 있어서다. 단순히 가구를 교체하는 것을 넘어 하루의 피로를 풀고 온전히 휴식할 수 있는 감성적인 공간으로 침실을 재구성하려는 트렌드의 영향이다.

21일 코웨이는 침실 공간의 품격을 높여줄 신제품 3종을 선보였다고 밝혔다. 먼저 '비렉스 모디 매트리스'는 베스트셀러 모델인 비렉스 프라임 매트리스를 업그레이드한 제품으로, 숙면의 기본기에 충실하다. 각각 분리된 스프링이 움직임을 최소화하는 '시그니처 독립 스프링을'을 적용해 옆 사람의 뒤척임에도 흔들림 없는 안정감을 제공, 신혼부부가 사용하기 좋다. 상단 탑퍼에는 신체 부위별 하중을 세밀하게 분산하는 '컨투어 7존 폼'을 적용해 탄탄한 지지력과 포근한 착와감을 구현했다.

코웨이는 '비렉스 시그니처 파이어쉴드 매트리스'를 출시하며 프리미엄 난연 매트리스 라인업도 새롭게 갖췄다. 고급스러운 디자인과 우수한 착와감을 유지하면서 국내외에서 안전성을 인증받은 난연 소재를 적용해 화재 안전성을 한층 높인 것이 특징이다. 이 제품에는 코웨이의 독자적인 난연 기술로 개발된 '비렉스 파이어쉴드 소재'가 매트리스 위, 아래, 옆면 등에 적용됐다. 내장재로 천연 양모를 혼합한 난연 패딩인 '울 파이어쉴드 패딩'을 사용한 2중 난연 구조로 설계, 가을·겨울 실내 화재에 대한 불안을 덜 수 있다. '듀얼 서포트 시스템'의 마이크로 포켓스프링이 미세한 움직임까지 부드럽게 흡수해 최적의 지지력을 제공하는 것도 특징이다.

매트리스에 이어 출시된 '비렉스 모던 라운드 프레임'은 곡선형 헤드 디자인과 양측의 날개 디자인, 프리미엄 원단으로 디자인 완성도를 높인 제품이다. 날개 부분은 여유로운 깊이로 설계돼 수면에 집중할 수 있도록 도우며, 침대에 기대앉아 편하게 휴식을 취할 수도 있다. 또 하운드투스 체크, 헤링본 등 감각적인 패턴 원단과 헤드보드 뒷부분의 가죽 질감 소재로 고급스럽고 감각적인 인테리어 효과를 낸다.

코웨이는 매트리스 렌털 고객을 대상으로 위생 전문가인 홈케어 닥터를 통해 4개월마다 '매트리스 케어서비스'를 제공한다. 또한 약정 기간 중 1회 컴포트 탑퍼를 새 제품으로 교체할 수 있어 새 침대 같은 쾌적함을 유지할 수 있다. 코웨이 관계자는 "최근 소비자들은 디자인뿐 아니라 안전성과 편안함 등 수면의 질을 높이는 요소 전반에 관심이 높다"며 "비렉스는 세련된 디자인과 기술력을 바탕으로 다양한 라이프스타일에 맞는 프리미엄 수면 솔루션을 지속해서 선보이겠다"고 말했다.





김철현 기자



