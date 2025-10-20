본문 바로가기
익산시, '주얼팰리스 보석 가을대축제' 연다

호남취재본부 백건수기자

입력2025.10.20 14:46

주얼팰리스·보석테마관광지 일원
54개 업체 참여…최대 30% 할인

전북 익산시가 오는 22일부터 내달 2일까지 주얼팰리스와 보석테마관광지 일원에서 '2025 주얼팰리스 보석 가을대축제'를 연다.


20일 시에 따르면 이번 행사는 ㈔주얼팰리스협의회(회장 송재규)가 주관하고, 익산시와 전북도가 후원한다.

주얼팰리스 보석대축제 포스터. 익산시 제공

이번 축제에는 주얼팰리스 내 54개 업체가 참여해 다채로운 전시와 판매·체험 행사를 선보이며, 익산을 대표하는 관광형 산업 축제로, 시민과 관광객들이 화려하고 진귀한 보석을 직접 만나볼 수 있는 특별한 기회를 제공한다.

특히 축제 기간에는 24K와 다이아몬드를 제외한 모든 제품을 대상으로 최대 30% 특별할인 행사가 진행돼 평소 귀금속에 관심 있는 방문객들에게 큰 호응이 기대된다.


이와 함께 개인이 소유한 보석을 원하는 디자인으로 바꿀 수 있는 '보석 리세팅'을 비롯해 보석 가공 시연, 체험 부스, 익산보석산업 사진 기록전, 행운의 탄생석 특별전시 등 다채로운 프로그램이 마련된다.


아울러 축제가 진행되는 보석테마관광지는 보석박물관과 실내·외 놀이체험시설 다이노키즈월드가 있어 부모부터 자녀까지 모든 세대를 아우르는 가을 나들이도 즐길 수 있다. 자세한 사항은 ㈔주얼팰리스협의회에 문의하면 된다.

시 관계자는 "이번 축제는 익산이 지닌 보석산업의 경쟁력과 가치를 동시에 알리는 자리다"며 "가을 정취 속에서 시민과 관광객 모두가 반짝이는 추억을 만들길 바란다"고 말했다.


한편, 주얼팰리스 보석대축제는 매년 봄·가을 두 차례 왕궁보석테마 관광지 일원에서 열리며, 산업과 관광이 어우러진 익산의 대표 행사로 자리매김하고 있다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
