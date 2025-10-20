본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

오세훈 "한강버스, 가장 안전한 배터리 썼다"[2025국감]

김영원기자

입력2025.10.20 12:18

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

배터리 화재 취약 질의에
오 시장 "안전성 보강된 형태"

오세훈 서울시장이 한강버스에 탑재된 배터리가 화재 위험이 높다는 지적에 대해 "가장 안전한 배터리를 사용했다"고 강조했다.


오 시장은 20일 서울시청에서 열린 국회 국토교통위원회 국정감사에서 한강버스에 탑재된 배터리가 화재 위험성이 높다는 이연희 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 답했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이 의원은 "한강버스에 3만개의 NCM 배터리가 탑재돼 있는데 이 배터리가 LFP 배터리에 비해 열폭주 위험이 높다. 최근 국가정보자원관리원, 카카오 데이터센터, 인천 전기차 화재 모두 같은 계열의 배터리"라며 "기온이 40도까지 오르는 여름에도 이것이 안전한지 성능 시험을 해 보셨냐"고 물었다.


오 시장은 "이 경우에는 (배터리가) 액침형이라 보통 버스, 다른 교통수단에 쓰는 것보다 훨씬 안전성이 보강된 형태"라며 "지금까지 개발된 배에 쓸 수 있는 배터리 중 가장 안전한 것을 썼다"고 했다.


여름철 성능 시험 여부에 대해 박진영 서울시 미래한강본부장은 "별도로 배터리에 폭염 대응 실험을 했다기보다는 (한강버스 탑재 배터리가) 형식 승인과 공인기관 검증을 모두 다 받은 제품"이라며 "선박 건조 이후 경남 사천에서 진행한 시범운항은 여름 기간을 포함했다"고 답했다.

신영대 민주당 의원 또한 한강버스에 탑재된 배터리 화재 위험과 관련해 질문했다. 신 의원은 "배터리실에 자동분사 소화기 10대가 배치돼 있는데, 이 소화기는 제1인산암모늄 분말 소화기로 배터리 화재는 진화가 되지 않는다"고 말했다. 박 본부장은 "분말도 있고 CO2 소화기도 같이 비치돼 있는 것으로 알고 있다"고 했다.


천준호 민주당 의원은 한강버스 고장 및 조치 내역을 서울시가 가지고 있지 않다는 점을 지적하며 오 시장에게 "시범운영 과정에서 발생한 문제점에 대해 확인도 안 하고, 조치도 되지 않은 상태에서 왜 성급하게 정식 운항을 허가하셨냐"고 질의했다.


오 시장은 "안전상에 문제가 없다는 총체적인 보고는 받았다"며 "한강버스 무승객 시범운항도 운영 주체인 민간회사의 의견을 듣고 결정을 한 것이지, 서울시가 결정한 것이 아니다"고 설명했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

"너무 과도해" 기프티콘에 또 운다…카톡에 주는 수수료까지 세금 매겨

'비계 목살' 항의하니 "중량 맞춰 나왔다"…"이래서 제주 안가요"

IMF "한국 1인당 GDP, 대만에 추월 당해…올해 37위"

10월 내내 하루도 빠짐없이 사들였다…외국인 매수세에 잘나가는 한국전력

새로운 이슈 보기