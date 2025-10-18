안동시의회, 성추행 의혹 의원 '제명'

공직사회 신뢰 회복의 첫걸음

시민과 함께 윤리 회복 선언

안동시의회가 성추행 의혹을 받는 의원을 단호히 제명하며, 흔들린 공직사회 윤리를 바로 세우는 결단을 내렸다.

지방의회의 도덕성과 책임 의식이 도마 위에 오른 가운데, 안동의 선택은 '공직의 명예를 지키는 길'을 보여줬다는 평가를 받고 있다.

◆ 성추행 의혹 의원 제명…"공직자의 품위는 타협할 수 없다"

안동시의회는 지난 17일 제261회 임시회 제1차 본회의에서 윤리특별위원회가 상정한 A 의원 제명안을 표결에 부쳐 재적 의원 18명 중 16명이 참여한 가운데 찬성 14표, 기권 2표로 가결했다.

이로써 A 의원은 즉시 의원직을 상실했다. A 의원은 지난 9월 안동 국제 탈춤 축제장에서 해외 공연단원을 성추행한 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.

사건 직후 시민사회와 지역 여론이 강하게 반발하자, 시의회는 신속히 윤리위를 구성하고 단호한 처분을 내렸다.

안동시의회 관계자는 "공직자의 품위를 심각하게 훼손한 행위에 대해 더는 관용이 있을 수 없다"며 "지방의회의 존재 이유는 시민의 신뢰 위에 세워지는 만큼, 윤리적 기준을 지키는 것이 의회의 책무"라고 밝혔다.

◆ 시민사회 "정치 아닌 양심의 결단"

지역 여론은 이번 결정을 두고 "정치적 유불리가 아닌 도덕적 책임을 택한 결단"이라며 긍정적인 반응을 보였다. 안동지역 시민단체 관계자는 "시민의 눈높이에 맞는 판단이었다"며 "지방의회가 스스로 윤리를 바로 세운 것은 지역 정치의 성숙을 보여주는 신호"라고 평가했다.

특히 이번 결정은 지방의회의 윤리 기준이 단순한 징계 절차를 넘어 '공공의 신뢰'라는 가치로 이어질 수 있음을 보여준 상징적 사례로 꼽힌다.

◆ "공직의 명예는 지켜져야 한다"

지방자치 전문가들은 "지방의회의 도덕성과 자정능력은 지역 민주주의의 수준을 가늠하는 바로미터"라며 "이번 안동시의회의 결정은 공직사회 전반에 경종을 울린 의미 있는 조치"라고 입을 모았다.

시민이 위임한 권력은 책임으로 증명되어야 한다. 공직의 명예를 지키기 위한 단호함이야말로 신뢰를 되찾는 유일한 길이다.





