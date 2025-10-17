지드래곤, 악플러 고소 "허위사실 유포 강력 대응"

가수 지드래곤. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

가수 지드래곤(본명 권지용)이 자신을 향한 악성 게시물에 대해 법적 대응에 나섰다.

소속사 갤럭시코퍼레이션은 17일 "지드래곤에 대한 명예훼손, 허위사실 유포, 악의적 비방 행위 등 악성 게시물에 관해 법무법인 율촌과 협력해 법적 대응을 적극 진행하고 있다"고 밝혔다.

소속사에 따르면 그동안 확보된 자료와 팬들의 제보를 바탕으로 지난달 말까지 전수 조사를 마쳤으며, 그 결과를 토대로 지난 10월 15일 다수의 악성 게시물 작성자들을 '정보통신망법 위반(명예훼손)' 혐의로 수사기관에 고소했다.

갤럭시코퍼레이션은 "단순 모욕이 아닌 '허위사실 적시 명예훼손'과 같이 중대한 범죄 구성 요건에 해당하는 행위를 중점적으로 다뤄 실질적인 처벌이 이뤄질 수 있도록 철저히 대응하고 있다"며 "관련 사례를 엄정히 선별해 수사기관에 지속적으로 제출하고 있다"고 설명했다.

또한 "국내 주요 플랫폼과 온라인 커뮤니티를 중심으로 익명이나 가명을 이용해 악의적인 게시물을 유포한 사례를 추가 확인 중이며, 작성자를 특정해 순차적으로 추가 고소를 진행할 계획"이라고 밝혔다.

소속사는 "지드래곤이 건강하고 안정적인 환경에서 창작 활동에 전념할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "팬 여러분의 꾸준한 제보와 응원에 깊이 감사드린다"고 전했다.

한편 지드래곤은 2023년 마약 투약 의혹으로 경찰 수사를 받았으나, 인천경찰청 마약수사대는 '혐의없음'으로 불송치 결정을 내렸다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



