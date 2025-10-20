트럼프발 악재 속에서도 견조한 상승세…국내 증시 모멘텀 여전

트럼프발 미·중 무역갈등 리스크가 다시 부각되고 있지만, 국내 증시는 여전히 견조한 상승 모멘텀을 이어갈 것으로 전망된다. 글로벌 유동성, 수급, 수출 및 기업 실적 등 핵심 요인을 고려할 때, 단기적인 조정에도 불구하고 증시 상승 동력이 훼손될 가능성은 낮다는 분석이다.

특히 반도체 수출 증가와 견고한 실적 모멘텀은 국내 증시의 추가 상승을 지지하는 요소로 평가된다. 전문가들은 원·달러 환율 변동과 무역 갈등 리스크가 존재하더라도, 현재의 경제 국면과 유동성 상황을 감안하면 코스피가 추가 상승 여력을 갖고 있으며, 실적 시즌을 앞두고 투자 전략을 조정할 수 있는 시점이라고 강조한다.

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







