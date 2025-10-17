본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

특징주

[특징주]AI 투자 확대 따른 ESS 수요 증가 전망…2차전지株 강세

이승진기자

입력2025.10.17 14:35

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

17일 2차전지 관련 종목이 강세다. 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 에너지저장장치(ESS) 수요 증가로 수혜가 전망되면서다.


이날 오후 2시25분 기준 에코프로 는 전 거래일 대비 25.13% 오른 7만2200원에 거래중이다. 같은 시간 에코프로비엠 은 13.50% 오른 16만2300원을 기록중이다.

[특징주]AI 투자 확대 따른 ESS 수요 증가 전망…2차전지株 강세
AD
원본보기 아이콘

2차전지 관련주 대부분이 강세다. 천보 (21.02%), 엘앤에프 (13.92%), 율촌화학(12.08%), LG화학 (9.70%), 삼성SDI(8.26%), LG에너지솔루션 (2.97%) 등이 오름세다.

이는 AI 투자 확대에 따른 ESS 수요 증가, 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 해소 기대감이 커지자 투심이 관련 종목으로 쏠린 것으로 보인다.


이재원 신한투자증권 연구원은 "최근 상승 모멘텀은 미 ESS 호조에 기반한다"면서 "LG에너지솔루션의 경우 테슬라에 6조원 규모 ESS 배터리를 공급하며 2차전지 테마에 반영됐다"고 설명했다.


KB증권은 이날 엘앤에프 목표가를 기존 11만원에서 13만원으로 상향 조정하기도 했다. 이창민 KB증권 연구원은 "AI 투자가 확대되면서 전력 인프라 역할을 하는 ESS의 중요성이 커지고 있고, 북미 지역을 중심으로 ESS 수요가 폭발적으로 증가할 전망"이라며 "이에 따른 수혜 강도가 가장 클 것으로 기대된다"고 설명했다.

또 영국 시장조사 업체 로모션에 따르면, 유럽은 지난달 전기차 판매량이 작년 동월 대비 36% 늘어난 43만대를 기록했다. 북미에선 지난달 전기차 판매량(22만대)이 1년 전보다 66% 늘었다. 순수 전기차(BEV)와 플러그인 하이브리드차(PHEV) 등을 합한 숫자다.


올 1~9월 기준으로도 글로벌 전기차 판매량(1470만대)은 작년 동기 대비 26% 늘었다. 중국(900만대·24%), 유럽(300만대·32%), 북미(150만 대·11%) 등 대다수 지역에서 판매가 늘었다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…소문 무성했던 '그 방'의 실체 증언 나왔다 "윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

캄보디아, 가이드만 믿으면 된다?…정부 경고에도 여행사는 '안내 없음'

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기