[특징주]AI 투자 확대 따른 ESS 수요 증가 전망…2차전지株 강세

17일 2차전지 관련 종목이 강세다. 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 에너지저장장치(ESS) 수요 증가로 수혜가 전망되면서다.

이날 오후 2시25분 기준 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 72,700 전일대비 15,000 등락률 +26.00% 거래량 10,463,097 전일가 57,700 2025.10.17 14:40 기준 관련기사 [특징주]에코프로, 캐즘 해소 기대감에 15%↑'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세 전 종목 시세 보기 close 는 전 거래일 대비 25.13% 오른 7만2200원에 거래중이다. 같은 시간 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 161,400 전일대비 18,400 등락률 +12.87% 거래량 4,788,094 전일가 143,000 2025.10.17 14:40 기준 관련기사 '고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피 전 종목 시세 보기 close 은 13.50% 오른 16만2300원을 기록중이다.

2차전지 관련주 대부분이 강세다. 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 58,800 전일대비 9,550 등락률 +19.39% 거래량 505,689 전일가 49,250 2025.10.17 14:40 기준 관련기사 거래소, 내달 주식선물 16종목·주식옵션 4종목 추가 상장[클릭 e종목]"천보, 빠르게 성장하는 LiFSI 시장"대체거래소 거래종목 110개로 확대…신세계·LG생건 등 합류 전 종목 시세 보기 close (21.02%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스피 증권정보 현재가 111,300 전일대비 12,900 등락률 +13.11% 거래량 2,400,142 전일가 98,400 2025.10.17 14:40 기준 관련기사 [특징주]엘앤에프, ESS 수요 증가·흑자 전환 기대감에 강세…10만원 회복[클릭 e종목]"엘앤에프, AI 투자 확대로 ESS 수요 증가"엘앤에프, LS와 전북에 전구체 공장 준공…허제홍 "K배터리 도약 계기" 전 종목 시세 보기 close (13.92%), 율촌화학(12.08%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 340,500 전일대비 28,500 등락률 +9.13% 거래량 1,068,104 전일가 312,000 2025.10.17 14:40 기준 관련기사 구조조정 NCC…3분기 일부 업체 깜짝 실적[클릭e종목]조현준, 한·미·일 경제대화 참석…효성중공업 중심 '전력망 협력' 논의한다영업이익 증가율 1000%대 '삼총사' 있다…실적 시즌 주목해야 할 종목은[3Q실적 미리보기] 전 종목 시세 보기 close (9.70%), 삼성SDI(8.26%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 433,250 전일대비 12,750 등락률 +3.03% 거래량 878,345 전일가 420,500 2025.10.17 14:40 기준 관련기사 무역갈등에도 흔들림 없는 증시…실적 모멘텀이 견조한 상승 견인외국인·기관 동반 매도…코스피, 하락 출발'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승 전 종목 시세 보기 close (2.97%) 등이 오름세다.

이는 AI 투자 확대에 따른 ESS 수요 증가, 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 해소 기대감이 커지자 투심이 관련 종목으로 쏠린 것으로 보인다.

이재원 신한투자증권 연구원은 "최근 상승 모멘텀은 미 ESS 호조에 기반한다"면서 "LG에너지솔루션의 경우 테슬라에 6조원 규모 ESS 배터리를 공급하며 2차전지 테마에 반영됐다"고 설명했다.

KB증권은 이날 엘앤에프 목표가를 기존 11만원에서 13만원으로 상향 조정하기도 했다. 이창민 KB증권 연구원은 "AI 투자가 확대되면서 전력 인프라 역할을 하는 ESS의 중요성이 커지고 있고, 북미 지역을 중심으로 ESS 수요가 폭발적으로 증가할 전망"이라며 "이에 따른 수혜 강도가 가장 클 것으로 기대된다"고 설명했다.

또 영국 시장조사 업체 로모션에 따르면, 유럽은 지난달 전기차 판매량이 작년 동월 대비 36% 늘어난 43만대를 기록했다. 북미에선 지난달 전기차 판매량(22만대)이 1년 전보다 66% 늘었다. 순수 전기차(BEV)와 플러그인 하이브리드차(PHEV) 등을 합한 숫자다.

올 1~9월 기준으로도 글로벌 전기차 판매량(1470만대)은 작년 동기 대비 26% 늘었다. 중국(900만대·24%), 유럽(300만대·32%), 북미(150만 대·11%) 등 대다수 지역에서 판매가 늘었다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



