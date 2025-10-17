본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
여성포럼
지식포켓
AK라디오

연예스타

투바투 연준, 11월7일 첫 솔로 앨범 발매

이이슬기자

입력2025.10.17 10:39

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
연준 앨범 발매 공지. 빅히트뮤직 제공

연준 앨범 발매 공지. 빅히트뮤직 제공

AD
원본보기 아이콘

투모로우바이투게더 연준이 다음 달 7일 첫 솔로 앨범 '노 레이블스: 파트 1'(NO LABELS: PART 01)을 발매한다고 빅히트뮤직이 17일 밝혔다.


'노 레이블스: 파트 1'은 연준이 데뷔 약 6년 8개월 만에 처음 선보이는 솔로 음반으로, '연준 그 자체'를 담은 앨범이라고 소속사는 설명했다.

연준은 투모로우바이투게더 활동을 통해 장르를 넘나드는 퍼포먼스로 주목받아왔다. 지난해 첫 솔로 믹스테이프 '껌'에서는 고난도 퍼포먼스를 선보였고, 투모로우바이투게더 정규 4집 '별의 장: 투게더' 수록곡 '고스트 걸'을 통해서는 스타일리시한 음악적 감각을 드러냈다.


'노 레이블스: 파트 1'은 11월7일 오후 2시 공개되며, 이날 오전 11시부터 예약 판매가 시작됐다. 연준은 앨범 발매 전까지 다양한 형태의 프로모션을 전개할 계획이다.


한편 투모로우바이투게더는 네 번째 월드투어를 진행 중이다. 11월 15~16일 사이타마를 시작으로 일본 투어에 돌입해 12월 6~7일 아이치, 12월 27~28일 후쿠오카 공연으로 이어간다. 이에 앞서 이달 22일 일본 정규 3집 '스타키스트'(Starkissed)를 발매한다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

"대중들 개돼지라 금방 잊을 것" 韓 정부 난리에 캄보디아 모집책 '코웃음'

"투기 잡다가 무주택까지 잡네"…강북구 주담대, 마·성·광보다 줄었다

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기