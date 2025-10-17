투바투 연준, 11월7일 첫 솔로 앨범 발매

연준 앨범 발매 공지. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

투모로우바이투게더 연준이 다음 달 7일 첫 솔로 앨범 '노 레이블스: 파트 1'(NO LABELS: PART 01)을 발매한다고 빅히트뮤직이 17일 밝혔다.

'노 레이블스: 파트 1'은 연준이 데뷔 약 6년 8개월 만에 처음 선보이는 솔로 음반으로, '연준 그 자체'를 담은 앨범이라고 소속사는 설명했다.

연준은 투모로우바이투게더 활동을 통해 장르를 넘나드는 퍼포먼스로 주목받아왔다. 지난해 첫 솔로 믹스테이프 '껌'에서는 고난도 퍼포먼스를 선보였고, 투모로우바이투게더 정규 4집 '별의 장: 투게더' 수록곡 '고스트 걸'을 통해서는 스타일리시한 음악적 감각을 드러냈다.

'노 레이블스: 파트 1'은 11월7일 오후 2시 공개되며, 이날 오전 11시부터 예약 판매가 시작됐다. 연준은 앨범 발매 전까지 다양한 형태의 프로모션을 전개할 계획이다.

한편 투모로우바이투게더는 네 번째 월드투어를 진행 중이다. 11월 15~16일 사이타마를 시작으로 일본 투어에 돌입해 12월 6~7일 아이치, 12월 27~28일 후쿠오카 공연으로 이어간다. 이에 앞서 이달 22일 일본 정규 3집 '스타키스트'(Starkissed)를 발매한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



