있지, 11월10일 미니앨범 '터널 비전' 발매

이이슬기자

입력2025.10.17 10:01

있지 트레일러 영상 섬네일. JYP엔터테인먼트 제공

ITZY(있지)가 다음 달 10일 새 미니앨범 '터널 비전'(TUNNEL VISION)을 발매한다고 JYP엔터테인먼트가 17일 밝혔다.


이날 있지는 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 새 앨범 트레일러와 트랙리스트, 프로모션 스케줄러를 공개했다. 공개된 트레일러는 절제된 배경 음악 속 다섯 멤버가 목표에 집중하는 모습을 담았다.

'터널 비전'에는 타이틀곡을 비롯해 '포커스', '티와이티', '플리커', '녹턴', '에잇 비트 하트'(8-BIT HEART) 등 총 6곡이 수록된다. 이번 앨범에는 미국 프로듀서 Dem Jointz, K팝 대표 프로듀서 KENZIE, Ronny Svendsen, BB ELLIOT 등이 참여했다. 멤버 전원은 1번 트랙 '포커스' 작사에 참여했다.


있지는 이달 20일, 22일, 24일 콘셉트 포토를 시작으로 27일 믹스 트랙, 29일 리릭 스포트라이트, 31일 앨범 스포일러, 11월3일과 5일 뮤직비디오 티저, 7일 뮤직비디오 포토를 순차적으로 공개한다. 발매일인 10일 오후 5시에는 카운트다운 라이브를 열고 팬들과 신보 발매를 함께한다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
