다비치, 원더케이 '야외녹음실'서 신곡 '타임캡슐' 라이브

그룹 다비치가 싱어송라이터 이무진과 협업한 신곡 '타임캡슐' 라이브를 선보인다.

17일 카카오엔터테인먼트 산하 글로벌 K팝 미디어 플랫폼 원더케이(1theK)는 다비치의 '타임캡슐' 라이브 영상을 '야외녹음실' 콘텐츠를 통해 선보인다고 밝혔다. 영상은 1theK 라이브 유튜브 채널에서 볼 수 있다.

'타임캡슐'은 다비치가 디지털 싱글 '노래할래요' 이후 약 6개월 만에 내놓은 신곡으로, 이무진이 작사·작곡·편곡을 맡았다. 서정적인 가사와 다비치 특유의 감성이 어우러져 두 뮤지션의 협업이 빚어낸 음악적 시너지를 전한다.

'야외녹음실'은 버스, 음식점, 카페 등 일상적인 공간을 배경으로 가수의 라이브를 담는 1theK의 오리지널 콘텐츠다. 이번 영상에서는 깊은 숲속의 고요한 공간에서 다비치가 가을의 공기와 함께 감성 짙은 보컬을 선보인다.

이희수 PD는 "자연 속에서 두 사람의 보컬 시너지가 유독 돋보였다"며 "다비치와 이무진의 협업을 기다린 팬들이 '야외녹음실'을 통해 한층 짙은 가을 감성을 느낄 수 있을 것"이라고 말했다.

1theK는 3400만 명의 글로벌 구독자를 보유한 K팝 전문 미디어로, '온더스팟', '수트댄스', '본인등판' 등 다양한 오리지널 콘텐츠를 제작·운영 중이다.





이이슬 기자



