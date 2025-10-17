본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
여성포럼
지식포켓
AK라디오

연예스타

다비치, 원더케이 '야외녹음실'서 신곡 '타임캡슐' 라이브

이이슬기자

입력2025.10.17 09:19

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
원더케이 야외녹음실에 출연한 다비치. 카카오엔터테인먼트 제공

원더케이 야외녹음실에 출연한 다비치. 카카오엔터테인먼트 제공

AD
원본보기 아이콘

그룹 다비치가 싱어송라이터 이무진과 협업한 신곡 '타임캡슐' 라이브를 선보인다.


17일 카카오엔터테인먼트 산하 글로벌 K팝 미디어 플랫폼 원더케이(1theK)는 다비치의 '타임캡슐' 라이브 영상을 '야외녹음실' 콘텐츠를 통해 선보인다고 밝혔다. 영상은 1theK 라이브 유튜브 채널에서 볼 수 있다.

'타임캡슐'은 다비치가 디지털 싱글 '노래할래요' 이후 약 6개월 만에 내놓은 신곡으로, 이무진이 작사·작곡·편곡을 맡았다. 서정적인 가사와 다비치 특유의 감성이 어우러져 두 뮤지션의 협업이 빚어낸 음악적 시너지를 전한다.


'야외녹음실'은 버스, 음식점, 카페 등 일상적인 공간을 배경으로 가수의 라이브를 담는 1theK의 오리지널 콘텐츠다. 이번 영상에서는 깊은 숲속의 고요한 공간에서 다비치가 가을의 공기와 함께 감성 짙은 보컬을 선보인다.


이희수 PD는 "자연 속에서 두 사람의 보컬 시너지가 유독 돋보였다"며 "다비치와 이무진의 협업을 기다린 팬들이 '야외녹음실'을 통해 한층 짙은 가을 감성을 느낄 수 있을 것"이라고 말했다.

1theK는 3400만 명의 글로벌 구독자를 보유한 K팝 전문 미디어로, '온더스팟', '수트댄스', '본인등판' 등 다양한 오리지널 콘텐츠를 제작·운영 중이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

"대중들 개돼지라 금방 잊을 것" 韓 정부 난리에 캄보디아 모집책 '코웃음'

"투기 잡다가 무주택까지 잡네"…강북구 주담대, 마·성·광보다 줄었다

K-방산 한눈에… '서울 ADEX 2025' 오늘 개막

새로운 이슈 보기