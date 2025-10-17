본문 바로가기
Dim영역
국제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

캄보디아 경찰, '마약 현장' 나이트클럽 급습 250명 체포…195명이 중국·베트남인

이경호기자

입력2025.10.17 08:42

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
16일(현지시간) 캄보디아 프놈펜 인근 범죄단지인 태자단지의 모습으로 기사 본문과 무관. 2025.10.16 연합뉴스

16일(현지시간) 캄보디아 프놈펜 인근 범죄단지인 태자단지의 모습으로 기사 본문과 무관. 2025.10.16 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

중국계 범죄조직의 한국인 납치·구금이 발생하고 있는 캄보디아에서 현지 경찰이 수도 프노펜의 유명 나이트클럽을 급습해 마약 관련 혐의자 250여명을 무더기 체포했다.


16일(현지시간) 프놈펜포스트에 따르면 캄보디아 경찰은 15일 프놈펜 유명 상업지구인 코피치의 유명 나이트클럽을 급습해 캄보디아인과 외국인을 포함한 250명 이상을 마약 관련 혐의로 연행해 조사를 벌이고 있다.

마약단속국에 따르면 이번 작전에서 캄보디아인 62명(직원·청소노동자·요리사 포함)과 중국·베트남 국적자 195명이 체포됐다. 당국은 현장에서 다량의 마약, 관련 도구, 그리고 상당수의 휴대전화를 발견해 압수했다. 대량의 불법 마약이 적발된 만큼 중대한 형사 혐의가 적용될 가능성이 높다고 경찰은 밝혔다.


체포된 257명 전원은 현재 마약단속국에 구금되어 조사 및 법적 절차를 밟고 있다. 이번 급습에는 캄보디아 국가경찰 프놈펜시 경찰국도 참여했으며, 마약단속국장 쾅 사랏 중장이 직접 지휘했다.


한편, 급습 하루 전인 15일에도 전국에서 10건의 별도 단속이 진행돼 26명이 체포되고 마약 1kg 이상이 압수됐다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

비행기 화물칸 탔다가 사라진 반려견 …항공사 배상 책임은?

"한때 세계 2위 日 경제, 인도·영국에도 밀린 6위 전망" 日 언론 분석

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

K-방산 한눈에… '서울 ADEX 2025' 오늘 개막

손안의 AI슈퍼컴…젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

새로운 이슈 보기