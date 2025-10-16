본문 바로가기
[2025국감]코트라 사장 "대외여건 엄중한 상황…수출 동력 유지에 최선"

김형민기자

입력2025.10.16 11:18

강경성 사장, 국정감사 인사말
'관세 대응 119' 운영…상담 8000건

강경성 대한무역투자진흥공사(코트라) 사장은 16일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회의 산업통상부 산하 공공기관 대상 국정감사 인사말에서 "미국, 중국에 편중된 수출 구조, 지정학적 불확실성, 글로벌 기술 경쟁 등으로 대외 여건이 엄중한 상황"이라고 말했다.


강경성 코트라 사장. 코트라

강경성 코트라 사장. 코트라

강 사장은 "올해 9월까지 우리 수출은 전년 동기 대비 2.2% 증가했으나 미국발 관세 영향이 나타나면서 기업들의 어려움이 가중되고 있다"며 이같이 말했다.

이어 "수출·투자 비상 대책반을 발족하고 관세 대응 119를 설치해 정부 관세 대응 대표 창구로서 역할을 수행해왔다"며 "수출 동력 유지를 위해 한류를 활용한 품목 다변화와 글로벌 사우스 중심의 시장 다변화를 위해 최선을 다하고 있다"고 강조했다.


코트라는 도널드 트럼프 행정부 2기 출범 이후 미국발 관세 불확실성이 커지자 관세 애로 전담 상담 센터인 '관세 대응 119'를 설치해 운영해왔다. 현재까지 약 8000건의 기업 상담을 진행했다고 설명했다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
