본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

시황

코스피 95.47P 오른 3657.28 마감(2.68%↑)

장효원기자

입력2025.10.15 15:31

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

코스피 95.47P 오른 3657.28 마감(2.68%↑)





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

초강력 부동산 대책에 결국 터졌다…접속 폭주에 먹통 된 '국토부 홈페이지' 초강력 부동산 대책에 결국 터졌다…접속 폭주에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

1년 동안 '55억 급등' 웃던 한남더힐도 결국엔…정부, 토허제 대상 확대

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르

삼성전자 주가 2배 뛰면 1억 받는다"3년 뒤라고요? 이직 못하겠네"

3분기 호실적 낸 美은행들…"경제 양호하지만 버블 우려"

새로운 이슈 보기