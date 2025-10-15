본문 바로가기
배현진, 오세훈 저격 조국에 "집값 역대급 올린 건 문재인·박원순 커플"

방제일기자

입력2025.10.15 11:17

조국, 서울시 부동산 정책 연일 비판
야당서 "조국식 내로남불" 지적 나와

배현진 국민의힘 의원이 오세훈 서울시장의 부동산 정책에 대해 '강남 편향'이라고 지적한 조국 조국혁신당 비상대책위원장을 향해 "강남 3구 집값을 역대급으로 올려준 건 문재인(전 대통령)과 고(故) 박원순(전 서울시장) 커플인데 웬 봉창이냐"라고 날을 세웠다. 14일 배 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "조국 가족이 사시는 강남 3구 집값 역대급으로 올려준 건 문재인-박원순 커플"이라며, "오죽하면 좌파 정부 들어설 때 집 사면 불패란 공식까지 돌았겠나"라고 지적했다.

배현진 국민의힘 의원. 배현진 페이스북

원본보기 아이콘

이어 배 의원은 조 위원장이 오세훈 서울시장의 부동산 정책을 두고 '(오 시장은) 강남 편향 부동산 정책 석고대죄해야 한다'며 비난한 기사를 인용하며 "오세훈 서울시가 재건축 재개발 규제 풀고 신통기획, 모아주택 사업 등 아파트 빌라 가리지 않고 서울 전역에 주택 공급을 신속 확대하기 위한 정책을 주력으로 추진 중"이라며 "이 정책은 그 어느 정권이 들어와도 지속돼야 마땅하다"고 주장했다. 그러면서 그는 조 위원장을 겨냥해 "느끼한 거짓말은 그만하라"며 "부동산 폭망 강남 불패 신화 세운 문재인 정부의 한때 실세, 전 민정수석님"이라고 비꼬았다.

조국 "강남 편향 정책, 석고대죄해야", 오세훈 측 "강남 불패 막겠다는 강남 성주"

앞서 최근 조 위원장은 SNS를 통해 오 시장의 부동산 정책에 대해 비판한 바 있다. 조 위원장은 "부동산 시장을 펄펄 끓게 할 것이고 서울 시민의 주거 안정은 위태로워질 것"이라며 "역대로 서울 상급지에서 재건축·재개발이 활성화되면 새 아파트의 가격은 급등하고, 대부분 주변 지역으로 번지는 부작용이 발생했다. 대치동과 같은 좋은 주거환경에 물량을 최대한 공급한다고 해도, 그곳에 서민이나 청년은 진입할 수 없다고" 주장했다.

조국 조국혁신당 비상대책위원장. 김현민 기자

오세훈식 정책은 서민과 청년이 서울을 떠나게 만드는 정책이라 비판한 조 위원장은 "오세훈식 재건축·재개발은 주거 비용을 크게 부추기고, 무주택 서민과 청년의 주거 불안과 비용만 커진다"며 "오 시장은 강남 편향의 정책이 초래한 이 참사에 대하여 석고대죄해야 한다"고 강조했다. 조 위원장의 비판에 오 시장의 측근인 김병민 서울시 정무부시장은 14일 SNS에 '강남 불패 막겠다는 강남의 성주'란 제목의 글을 올려 조 위원장을 직격했다. 그는 '강남 불패를 막는 부동산 정책'을 준비 중이라는 조 위원장을 겨냥해 "서초구 방배동 재건축 아파트를 가진 분이 민간 주도 재건축을 비판하는 모습, 참 낯설다"고 밝혔다.


이어 김 부시장은 "자신은 성안에서 편히 살면서 성 밖 사람들이 들어올 문은 아예 걸어 잠그겠다는 뜻 아닌가"라며 "성안에서 정의를 외치며 성문을 닫는 건 '공정'이 아니라 '특권의 방어'일 뿐"이라고 꼬집었다. 나아가 김 부시장은 "진짜 강남 불패를 막고 싶다면 강남에 자리 깔고 앉아 뜬구름 잡는 훈수만 두지 말고 강북의 구불구불한 골목길에서 대안을 내놓길 바란다"며 "미아2구역, 백사마을, 창신·숭인동이 천지개벽의 시작점에 서게 된 건 말이 아니라 현장의 땀과 실천이 있었기 때문"이라고 말했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
