일동제약, 기능성 프로바이오틱스 신제품 '하이락토' 2종 출시

4중 코팅 특허 기술 적용

기능성 프로바이오틱스 신제품 '하이락토 시리즈'. 일동제약 AD 원본보기 아이콘

신제품은 '하이락토 더블 액션'과 '하이락토 트리플 케어' 두 가지로 출시됐다. 형태와 굳기를 기준으로 대변 유형을 분류하는 '브리스톨 척도'를 참고하여 사용 균주 등 제품 속성을 달리했다는 게 회사 측의 설명이다.

하이락토 더블 액션은 프로바이오틱스뿐 아니라 프로바이오틱스의 먹이가 되는 프리바이오틱스가 함께 들어 있는 신바이오틱스 개념의 제품이다. ▲장 건강과 원활한 배변 활동에 도움을 줄 수 있는 프로바이오틱스 6종 ▲유익균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있는 락추로스 파우더 등이 함유돼 있다. 또한 하루 한 포, 간편하고 맛있게 섭취할 수 있도록 개별 스틱형 비닐 포장을 채택하고 요구르트 맛을 더했다.

하이락토 트리플 케어는 ▲프로바이오틱스 7종 ▲정상적인 면역 기능에 필요한 아연 ▲뼈의 형성과 유지에 필요한 비타민D 등이 포함된 3중 기능성 제품이다. 섭취 편의성을 고려해 캡슐 제형을 채택하는 한편, 위생 및 보관상의 장점이 있는 PTP 방식의 알루미늄 포장을 적용했다.

일동제약 관계자는 "하이락토 시리즈는 우리나라 사람에 잘 맞게 한국인 유래 유산균을 사용하였으며, 4중 코팅 기술을 활용해 프로바이오틱스의 생존율을 높이고 장까지 온전하게 도달할 수 있도록 했다"고 했다.

이어 그는 "개인의 장 건강 상태를 고려하여 ▲락토골드 프리미엄 ▲생생 프리미엄 100억 유산균 등 자사의 기존 프로바이오틱스 품목과 연계한 맞춤형 제품 라인업을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



