본문 바로가기
Dim영역
경제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

정책

[2025국감] 주병기 공정위원장 "MS '끼워팔기' 법 위반 면밀히 검토중"

세종=이은주기자

입력2025.10.14 11:26

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주병기 공정거래위원장은 14일 마이크로소프트(MS)의 업무 보조용 인공지능(AI) 서비스인 '코파일럿(Copilot)' 끼워팔기 의혹과 관련해 "법 위반 여부를 면밀히 검토하고 있다"고 밝혔다.

주병기 공정거래위원장이 14일 국회에서 열린 공정거래위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. 2025.10.14 김현민 기자

주병기 공정거래위원장이 14일 국회에서 열린 공정거래위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. 2025.10.14 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

주 위원장은 이날 국회 정무위원회 국정감사에서 유영하 국민의힘 의원의 질의에 답하면서 "끼워팔기를 통한 시장점유율 확대와 가격 인상은 전형적으로 이윤을 높이는 하나의 경로로, 신중하게 이 이슈를 검토하겠다"고 말했다.


유 의원은 "MS가 인공지능(AI) 서비스인 코파일럿을 운영체제(OS)와 사무용 소프트웨어(M365)에 기본 탑재하거나 묶음 판매하면서 사실상 이용자에게 강제하고 있다"며 "국내 시장에서 독점적 지위를 남용할 우려가 크다"고 지적했다. 그는 "국내 기업에는 강하게 제재하면서 글로벌 기업에는 느슨한 잣대를 들이대는 것은 역차별"이라고 강조했다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

캄보디아서 숨진 대학생, 같은 대학 선배가 모집책이었다 캄보디아서 숨진 대학생, 같은 대학 선배가 모집책... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

'구형 아이폰 어디있나' 집안 뒤지는 미국인들…"잘 팔면 수 억원 대박"

보호구역 호수 들어간 텔레그램 CEO의 반전 엔딩…카자흐 정부 "처벌 안해, 덕분에 홍보 잘 됐어"

인구 52만 아프리카 섬나라의 기적…사상 첫 월드컵 본선 진출

명품 들고 피팅룸 들어가더니 짝퉁과 바꿔치기…中 관광객 결국

돌아간 집, 다시 시작된 악몽…82.5%의 함정

"서울 아파트 매물이 사라진다"…'규제신호'에 2년 내 최저치

새로운 이슈 보기