존박, 12월 8년만 단독 콘서트 '꿈처럼' 개최

이이슬기자

입력2025.10.14 09:47

존박 콘서트 포스터. 뮤직팜엔터테인먼트 제공

존박 콘서트 포스터. 뮤직팜엔터테인먼트 제공

가수 존박이 오는 12월 단독 콘서트를 연다고 뮤직팜엔터테인먼트가 14일 밝혔다.


콘서트 제목은 '꿈처럼'으로 12월19일부터 21일까지 3일간 서울 서대문구 이화여자대학교 ECC 삼성홀에서 총 3회에 걸쳐 열린다. 티켓 예매는 이날 오후 8시 티켓링크를 통해 오픈된다.

이번 공연은 2017년 12월 같은 장소에서 열린 단독 콘서트 '모노'(MONO) 이후 8년 만이다.


존박은 "오래 기다려주신 만큼 최선을 다해 노래로 보답하겠다"며 "하고 싶은 말이 많지만, 공연에서 하겠다"고 전했다.


존박은 지난해 정규 2집 '피스트'(PSST!)를 발매했다. 재즈와 소울을 기반으로 한 팝 사운드를 선보인 이 앨범은 제22회 한국대중음악상에서 최우수 팝 음반 부문을 수상했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
