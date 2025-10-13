본문 바로가기
경찰청장 직무대행 “백해룡 파견 요청 오면 검토”

임춘한기자

입력2025.10.13 12:00

국수본부장, ‘이진숙 체포’ 보고 받아

유재성 경찰청장 직무대행은 13일 이재명 대통령이 '세관 마약수사 외압 의혹'과 관련 백해룡 경정 파견을 언급한 것에 대해 "(서울동부지검에서) 요청이 오면 검토할 것"이라고 밝혔다.


유 직무대행은 이날 정례 기자간담회에서 "검경 합동 수사가 이뤄졌고, 지금 서울동부지검에서 팀이 꾸려져 수사가 계속되고 있다"며 "우리 사건도 송치했다"고 말했다.

유 직무대행은 박정보 서울경찰청장의 세관 마약수사 외압 의혹 연루에 대해서는 "서울동부지검 봐야 할 사안"이라고 밝혔다.


경찰은 이진숙 전 방송통신위원장 체포와 관련해 "국수본부장에게 지휘감독권을 갖고 있고 보고를 받았다"며 "법원에서 체포의 적법성을 인정했다. 추가조사가 필요하면 할 것"이라고 말했다.


경찰은 이준석 개혁신당 대표가 대선TV토론 과정에서 '성폭력성 발언'을 한 것과 여론조사 비용을 대납받았다는 의혹과 관련해 "관련자 조사 등 수사를 절차에 따라 진행하고 있다"고 밝혔다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
